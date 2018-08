Tânără de 20 de ani, lovită de tramvai în Capitală! A rămas fără un picior în urma accidentului 03.08.2018

03.08.2018 Tânără de 20 de ani, lovită de tramvai în Capitală! A rămas fără un picior în urma accidentului O tânără în vârstă de 20 de ani a fost lovită de tramvai, vineri dimineață (3 august), la intersecția Baba Novac din București și a rămas fără un picior. Fata nu s-a asigurat când a traversat strada şi a fost lovită de tramvai.



