Talibanii, acuzaţi că au atacat un spital din Afganistan şi au distrus mai multe tipuri de vaccin, inclusiv anti-COVID-19 23.06.2021

23.06.2021 Talibanii, acuzaţi că au atacat un spital din Afganistan şi au distrus mai multe tipuri de vaccin, inclusiv anti-COVID-19 Combatanţi presupus talibani au lansat miercuri o rachetă asupra unui spital din Afganistan, care a provocat un incendiu major ce a condus la distrugerea dozelor de vaccin anti-COVID-19. Nu au fost raportate persoane decedate, au anunţat oficiali



Combatanţi presupus talibani au lansat miercuri o rachetă asupra unui spital din Afganistan, care a provocat un incendiu major ce a condus la distrugerea dozelor de vaccin anti-COVID-19. Nu au fost raportate persoane decedate, au anunţat oficiali afgani, informează Reuters.

