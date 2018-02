Tătărușanu câștigă de 3 ori mai puțin ca antrenorul lui Nantes și de 30 de ori sub Neymar » PSG, 9 milioane salariu mediu la echipă! 06.02.2018

06.02.2018 Tătărușanu câștigă de 3 ori mai puțin ca antrenorul lui Nantes și de 30 de ori sub Neymar » PSG, 9 milioane salariu mediu la echipă! L'Équipe a calculat salariile jucătorilor și tehnicienilor din Ligue 1, iar portarul lui Nantes are 1,2 milioane de euro brut anual, în timp ce Ranieri e răsplătit cu 4 milioane! Neymar conduce detașat: 36,8 milioane. Analiza



L'Équipe a calculat salariile jucătorilor și tehnicienilor din Ligue 1, iar portarul lui Nantes are 1,2 milioane de euro brut anual, în timp ce Ranieri e răsplătit cu 4 milioane! Neymar conduce detașat: 36,8 milioane. Analiza financiară realizată de L'Équipe confirmă ceea ce era previzibil: având în spate Qatar Sports Investments, Parisul plutește pe o mare de bani. Nimeni nu-i stă în cale în prima ligă franceză. ...

