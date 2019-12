Tacko Fall, dirijor la concertul de Crăciun din Boston. Baschetbalistul de 2,29 metri a făcut show 26.12.2019

26.12.2019 Tacko Fall, dirijor la concertul de Crăciun din Boston. Baschetbalistul de 2,29 metri a făcut show La concertul de Crăciun susținut la Boston (SUA) de către orchestra locală Boston Pops a fost invitat de onoare și Tacko Fall, 24 de ani. Baschetbalistul de 2,29 de metri de la Boston Celtics, născut în Senegal, a debutat cu acest prilej în rolul



Tacko Fall, dirijor la concertul de Crăciun din Boston. Baschetbalistul de 2,29 metri a făcut show

La concertul de Crăciun susținut la Boston (SUA) de către orchestra locală Boston Pops a fost invitat de onoare și Tacko Fall, 24 de ani. Baschetbalistul de 2,29 de metri de la Boston Celtics, născut în Senegal, a debutat cu acest prilej în rolul de dirijor. Purtând un frac confecționat special pentru el, Tacko Fall […]

Tacko Fall, dirijor la concertul de Crăciun din Boston. Baschetbalistul de 2,29 metri a făcut show

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Doi oameni şi-au pierdut viaţa duminică în faţa unui birou de vot din estul Turciei în timpul alegerilor municipale care au loc în această ţară, au anunţat autorităţile locale, relatează AFP. O

Şase persoane de origine română au fost rănite duminică dimineaţă, în provincia belgiană Brabantul Flamand, după ce minibuzul cu care se întorceau din Marea Britanie a fost lovit de un Audi al cărui şofer

FCSB și CSU Craiova joacă azi, de la ora 20:30, în derby-ul etapei a 3-a din play-off. Partida este liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și în direct pe LookSport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. liveTEXT de la 20:30 » FCSB - CSU

PAOK Salonic, formația antrenată de Răzvan Lucescu, poate face un nou pas spre titlu în Grecia. PAOK joacă ACUM în deplasare cu Xanthi, într-un duel din etapa a 26-a din campionatul Greciei. Partida a început la ora 19:00, nu

FCSB - CS U Craiova. Cătălin Țepelin (redactor-șef GSP), Cristian Geambașu (editorialist GSP) și Remus Răureanu (reporter GSP) comentează live derby-ul etapei a treia din play-off. Înainte de FCSB - CS U Craiova » La ce ne

Oficialii lui New York City, echipa la care evoluează Alexandru Mitriță, 23 de ani, nu sunt prea mulțumiți de startul modest de sezon - trei egaluri și o înfrângere - și au decis întărirea echipei. Americanii s-au înțeles

Frumusețea Ilenei Lazariuc cucerește pe toată lumea. La o simplă fotografie, vedeta a primit numeroase like-uri și mesaje în care este lăudată pentru felul în care arată. Ileana Lazariuc a postat pe Instagram o fotografie în care apare în

Doi oameni au murit, în această dimineață, în estul Turciei după o dispută în faţa unui birou de vot, în timpul alegerilor locale care au loc în această ţară. Scandalul a pornit între două grupuri aflate în faţa unui birou de vot din

LOTO, Loto 6/49, Joker, numere LOTO, rezultate LOTO duminică 31 martie 2019. Iată numerele câștigătoare din data de 31 aprilei! Citește mai

Anatolii Griţenko, unul din cei 39 de candidaţi la alegerile prezidenţiale din Ucraina, a declarat că soţia sa nu a putut vota, pentru că nu şi-a găsit numele pe lista

Familia regală trebuie să respecte un protocol strict la naşterea unui copil, reguli la care şi ducesa Meghan Markle (37 de ani) şi Prinţul Harry (34 de ani) trebuie să se supună la naşterea primului lor

Accidentul a avut loc la intersecţia străzilor Mr. Gh. Pastia şi Bucegi, din municipiul Focşani. Mai multe echipaje de ambulanţă şi poliţie au venit la faţa

Gaz Metan Mediaş a învins-o pe Politehnica Iaşi cu scorul de 2-1 (2-1), duminică, în deplasare, într-o partidă din etapa a treia a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Oaspeţii au marcat de două ori

FCSB - CS U Craiova. Cătălin Țepelin (redactor-șef GSP), Cristian Geambașu (editorialist GSP) și Remus Răureanu (reporter GSP) au comentat live derby-ul etapei a treia din play-off. FINAL FCSB - CS U Craiova 3-2 Cristian Geambașu: Duelul

FCSB - CS U Craiova, cel mai așteptat meci al play-off-ului, încheiat 3-2, a fost incendiar și la duelul dintre fanii celor două echipe, care au cinstit așa cum se cuvine un meci de o asemenea importanță. Aproximativ 18.000 de

Roger Federer, 5 ATP, a obținut duminică seara cel de-al 100-lea trofeu al carierei, impunându-se la Miami în fața lui John Isner, 9 ATP, scor 6-1, 6-4, după o oră și două minute de joc. The Master in Miami That’s now 4

Helmuth Duckadam împlinește astăzi 60 de ani. Gazeta Sporturilor a pregătit 8 pagini de excepție dedicate „eroului de la Sevilla”. Duckadam reconstituie secundă cu secundă serie faimoaselor lovituri de departajare din finala

Stadionul Rapid, singurul interbelic din Bucureşti, este istorie. Cei care au trecut astăzi cu tramvaiul 41 pe podul Grant au avut surpriza să constate că arena din Giuleşti a fost demolată aproape în totalitate. Citește mai

Vicepreşedintele Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), deputatul Mihai Popşoi, este invitatul emisiunii „Adevărul Live Moldova” de luni, 1 aprilie. Vom discuta despre şansele formării unei alianţe de guvernare la Chişinău şi cât e de

Ford România a ajuns la un volum de producţie total de un milion de motoare EcoBoost de 1,0 litri fabricate la uzina din Craiova, de la lansarea producţiei acestuia în 2012. Motorul cu numărul un milion produs vineri la Craiova este o versiune de