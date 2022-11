Sute de fermieri trebuie să restituie ajutorul de pandemie. Sumele ajung la 40.000 de lei 01.11.2022

01.11.2022 Sute de fermieri trebuie să restituie ajutorul de pandemie. Sumele ajung la 40.000 de lei Fermierii din comuna doljeană Desa au protestat, luni, în fața primăriei după ce au primit de la AJPIS Dolj decizii de recuperare a sumelor primite în baza Ordonanței 30/2020. Măsura a fost luată după ce Curtea de Conturi a constatat că banii



Sute de fermieri trebuie să restituie ajutorul de pandemie. Sumele ajung la 40.000 de lei

Fermierii din comuna doljeană Desa au protestat, luni, în fața primăriei după ce au primit de la AJPIS Dolj decizii de recuperare a sumelor primite în baza Ordonanței 30/2020. Măsura a fost luată după ce Curtea de Conturi a constatat că banii ar fi fost dați ilegal.

Sute de fermieri trebuie să restituie ajutorul de pandemie. Sumele ajung la 40.000 de lei

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Sferturile de finală ale Cupei României ediția 2021-2022 încep azi de la 20:30, cu meciul Chindia Târgoviște - Sepsi Sf. Gheorghe. Toate partidele acestei faze sunt live pe GSP.ro și televizate de Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport.

Star al generaţiei milennials şi rege al streetwear-ului de lux, designerul american Virgil Abloh, creator al colecţiilor pentru bărbaţi Louis Vuitton, a murit duminică de cancer, la vârsta de 41 de ani, a anunţat grupul LVMH, compania-mamă din

Astrologul Mădălina Manole îți prezintă horoscopul lunar decembrie 2021 pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul lunii decembrie 2021 vine cu sfaturi

Unul dintre cei mai cunoscuţi pianişti orădeni, Thurzó Zoltán, a început un concert maraton lung de 130 de ore, cu intenţia de a intra în Cartea Recordurilor şi de a doborî recordul unui artist indian care, în 2015, a cântat 127 de ore, 8

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat marţi că interdicţiile generale de călătorie nu vor împiedica răspândirea noii variante Omicron a coronavirusului. OMS cere ţărilor să adopte o abordare bazată pe o evaluare a riscurilor.

Ziua de 1 Decembrie vine la pachet cu o serie de manifestări şi parade militare, dar şi cu tradiţionala mâncare de fasole cu

Autoritatea pentru concurenţă a cerut gigantului american Facebook (Meta) să vândă platforma de imagini animate Giphy, achiziţionată anul trecut cu 400 mil. dolari, pentru că această tranzacţie ar avea un impact negativ asupra competiţiei

Emisiunea ”Asia Express” de la Antena 1 a ținut telespectatorii lipiți de micile ecrane în perioada aceasta. Cel de-al patrulea sezon al show-ului care se filmează în mai multe țări a fost câștigat de echipa […] The post Surpriza

Giganții Germaniei, campioana Bayern Munchen și Dortmund, scârțâie din toate încheieturile înaintea duelului direct. Ambele se confruntă cu probleme de personal, de formă, iar moralul e la cote scăzute. Germania fotbalistică se

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Întâmplarea haioasă între un loverboy și o tânără a devenit virală. ”Aseară am văzut o tipă simpatică la bar, m-am apropiat de ea și am […] The post BANC | ”Nu ai o

Detaşamentul Asociaţiei Tradiţia Militară, care face parte din cel mai vechi nucleu de reconstituire istorico-militară a secolelor XIX-XX din România, fiind prima organizaţie de profil înscrisă oficial, le-a oferit spectatorilor un

„Preafericite, vaccinat complet”, i s-a adresat Klaus Iohannis Patriarhului Daniel, la recepția de Ziua Națională de la Palatul Cotroceni. Săptămâna trecută, liderul Bisericii Ortodoxe a recunoscut că s-a vaccinat anti-COVID, dar a

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a propus miercuri NATO să înceapă negocieri pentru a împiedica Alianţa Atlantică să se extindă spre estul Europei, aproape de frontierele Rusiei,

Fanii muzici rock sunt în extaz, după ce au fost anunțate mai multe concerte ale trupelor preferate. Iată ce formații vin în România, mai exact în București, la Romexpo, în vara acestui an. După aproape trei ani de pauză, festivalul Rock The

Comparată cu restul țărilor din Uniunea Europeană, din aproape orice unghi și din perspectiva oricarei statistici despre nivelul de dezvoltare sau de calitatea vieții, România se clasează invariabil pe ultimul loc. Așa cum aproape fără

Horoscopul zilei de 3 decembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Leu se pot îndrăgosti Chiar dacă ziua demarează mai greu, după-amiază ne recăpătăm starea de

Din China vin semnale timide că pe pieţele principalului exportator şi importator al lumii crizele lanţurilor de aprovizionare şi din energie se stabilizează. Însă iarna abia a venit, iar noul val al pandemiei încă nu a lovit cu toată

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Discuția haioasă între doi vecini a devenit virală. ”-Măi, vecine! Cum o mai duce fiul tău? Tot în Germania? – Da, a terminat luna trecută […] The post Bancul zilei

Ministrul Sănătății , Alexandru Rafila a făcut declarații despre primul caz suspect de coronavirus Omicron din

Sfântul Nicolae este sărbătorit pe data de 6 decembrie în calendarul ortodox 2020. Peste 750.000 de români își serbează onomastica în această zi. Dacă ai rude, prieteni, colegi și cunoscuți care își sărbătoresc ziua de nume pe 6