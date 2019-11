Sute de clienţi au fost evacuaţi dintr-un un club de swingeri din Germania 04.11.2019

În jur de 300 de clienţi ai unui club de swingeri din Germania au fost evacuaţi sâmbătă seara, după ce s-a declanşat alarma la un detector de monoxid de carbon, a anunţat serviciul de pompieri, transmite duminică agenția dpa, preluată de Agerpres. Doi membri ai clubului au leşinat, iar opt oaspeţi şi un membru al […] The post Sute de clienţi au fost evacuaţi dintr-un un club de swingeri din Germania appeared first on Cancan.ro.

