Suspecţi de furt calificat, reţinuţi de poliţişti pentru 24 de ore 22.03.2018

22.03.2018 Suspecţi de furt calificat, reţinuţi de poliţişti pentru 24 de ore Poliţiştii din cadrul Secţiei Coşereni cercetează doi tineri de 17 şi 20 de ani pentru furt calificat./ Cei în cauză au fost reţinuţi pentru 24 de



Suspecţi de furt calificat, reţinuţi de poliţişti pentru 24 de ore

Poliţiştii din cadrul Secţiei Coşereni cercetează doi tineri de 17 şi 20 de ani pentru furt calificat./ Cei în cauză au fost reţinuţi pentru 24 de ore.

Suspecţi de furt calificat, reţinuţi de poliţişti pentru 24 de ore

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Prof. univ. dr. Valerius M. Ciucă, primul judecător român la Tribunalul Uniunii Europene de la Luxemburg, desfiinţează raportul prezentat de ministrul Justiţiei, în baza căruia a

Decizia ministrului Justitiei de a cere revocarea procurorului-sef al DNA ii sugereaza lui Gabriel Liiceanu un act de condamnare nedemn pentru un magistrat si un profesor de Drept. Citește mai

Horoscop Cel mai aproape de modul primordial de gîndire se situează astrologia, care a apărut prin realizarea de către om a unităţii dintre viaţa corpurilor cereşti şi viaţa organismelor terestre, transmiterea legilor impersonale a

Serviciul este locul acela fain spre care pleci dimineaţa fără vreun fel de vigoare, îi aloci o grămadă de timp, opt ore pe zi, adică aproximativ o treime de viaţă, unde eşti prin definiţie la cheremul cuiva sau chiar al unei cohorte, şi de

Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, se arată încrezut că legislaţia va fi modificată în aşa fel, încât Igor Dodon să nu aibă dreptul să fie inclus pe lista electorală a socialiştilor la alegerile parlamentare din

Speakerul Andrian Candu este optimist în ceea ce priveşte şansele Partidului Democrat de a se menţine la guvernare şi după alegerile parlamentare din 2018. Preşedintele Parlamentului a declarat că miza formaţiunii sale este să obţină

Acesta este al doilea val important de turbulenţe care loveşte aeroportul din Timişoara după ce în anul 2013 compania Carpatair a acuzat politicile comerciale discriminatorii ale aeroportului legate de taxele mai mici oferite competitorilor de la

♦ Indicele BET scădea pe 25 februarie 2009 la minimul postcriză de circa 1.890 de puncte, pentru ca în prezent indicele să afişeze 8.280 de puncte, adică cu 338% mai mult ♦ La o investiţie de 1.000 de lei atunci, un investitor ar fi putut avea

Un fost preot din Germania a comis peste o sută de acte de pedofilie. El a fost condamnat acum la opt ani și șase luni de închisoare pentru faptele sale, relatează AFP. Fostul preot era deja condamant pentru infracțiuni sexuale. Acum, el a primit o

Dragobetele, patron al dragostei, este sărbătorit de spiritualitatea populară pe 24 februarie, ziua în care Biserica Ortodoxă cinsteşte Aflarea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Dragobete, zeu al tinereţii în Panteonul autohton, este un

În urmă cu câteva zile, atunci când a fost întrebat ce aşteaptă de la informarea de presă în cursul căreia ministrul Justiţiei, dl. Tudorel Toader, urma să îşi prezinte concluziile referitoare la evaluarea activităţii d-nei Laura Codruţa

Cea mai mare structură ridicată vreodată de mâna omului a fost visul primului împărat al Chinei, pentru a se apăra de popoarele

Pe 24 februarie se celebrează Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români. Sărbătoarea Dragobetelui are o simbolistică bogată şi

Anul 2017 a golit Moldova, Dobrogea şi Ardealul de oameni, în special de tineri cu vârste cuprinse între 25 şi 39 de ani. Sărăcia e principalul motiv pentru care românii preferă să plece în

Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 grade pe scara Richter s-a produs în această noappte, în judeţul Vrancea, al doilea cel mai puternic din acest an. Seismul a avut loc la 23:49, la o

Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas a fost spitalizat în Statele Unite, pentru o examinare uzuală, a declarat un oficial palestinian de rang înalt, care nu a dat mai multe

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Un cutremur cu magnitudine 3,8 s-a produs joi seară în Vrancea. Citește mai

Profesorul Valerius Ciucă de la Facultatea de Drept din Iaşi, fost judecător la Tribunalul Uniunii Europene, consideră că acuzaţiile lui Tudorel Toader la adresa şefei DNA nu au susţinere juridică şi raţională. Citește mai

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a cerut, joi, revocarea Laurei Codruţa Kovesi din funcţia de procuror-şef al DNA, iar cotidianul Financial Times scrie că "Bucureştiul face parte dintr-un grup tot mai mare de capitale europene care