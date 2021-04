Surse. Primăria Capitalei: Consilierii USR PLUS nu vor să voteze bugetul lui Nicuşor Dan 27.04.2021

Vlad Voiculescu şi Claudiu Năsui, liderii USR PLUS Bucureşti, vor ca Nicuşor Dan să-i ofere drept de semnătură viceprimarului Horia Tomescu pentru a decide conducerea spitalelor din Bucureşti. În caz contrar, consilierii generali USR PLUS ameninţă că nu vor vota bugetul pe 2021 propus de primarul general, au relatat surse politice pentru News.ro.

