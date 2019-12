Surpriza pe care Arsenie Boca i-a făcut-o mamei sale! E o adevărată minune 05.12.2019

05.12.2019 Surpriza pe care Arsenie Boca i-a făcut-o mamei sale! E o adevărată minune Părintele Arsenie Boca este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați sfinți părinți din România. Acesta a murit pe 28 noiembri 1989, iar de-a lungul timpului a făcut multe minuni atât cât a fost în viața, cât si după moarte.(CITEȘTE



Surpriza pe care Arsenie Boca i-a făcut-o mamei sale! E o adevărată minune

Părintele Arsenie Boca este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați sfinți părinți din România. Acesta a murit pe 28 noiembri 1989, iar de-a lungul timpului a făcut multe minuni atât cât a fost în viața, cât si după moarte.(CITEȘTE ȘI: „TESTAMENTUL” PE CARE CORNEL GALEȘ L-A LĂSAT CU LIMBĂ DE MOARTE: ”POT SĂ MOR […] The post Surpriza pe care Arsenie Boca i-a făcut-o mamei sale! E o adevărată minune appeared first on Cancan.ro.

Surpriza pe care Arsenie Boca i-a făcut-o mamei sale! E o adevărată minune

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, l-a ironizat vineri, într-o conferinţă de presă la Drobeta Turnu Severin, pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, susţinând că acesta a renunţat la ordinul care stabileşte că o

Faptul că bingo este unul din cele mai populare jocuri de noroc din lume este deja de notorietate. Mai puțin cunoscută este însă ipoteza lansată în urmă cu câțiva ani de o psihologă britanică,

Aşa cum aderarea la NATO a fost proiectul unei generaţii, iar intrarea în Uniunea Europeană meritul alteia şi următorul deceniu are nevoie de un proiect ambiţios cum ar fi intrarea în OECD, spune Dragoş Neacşu, CEO al Erste Asset Management,

Ionuţ Simion, country managing partner PwC România, revine în boardul Camerei de Comerţ Americane în România (AmCham România) în funcţia de preşedinte al consiliului director, în timp ce Elisabeta Moraru, country manager Google Romania şi

Horoscop Urania. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 30 martie-5 aprilie 2019 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce

O nouă mutare-bombă pe piața mass-media autohtonă. De data aceasta, este vorba despre o schimbare de post pe ”relația” Antena 3 – Digi 24. Astfel, Digi 24 are un nou redactor-șef. Este vorba despre jurnalista Adriana Duțulescu, care a

Deputatul PNL Ovidiu Raeţchi şi purtătorul de cuvânt al PNL Ionel Dancă au cerut demisia ministrului Apărării Gabriel Leş, după ce Curtea de Apel a respins cererea acestuia prin care a solicitat anularea decretului de prelungire a mandatului de

O brăileancă a fost lăsată fără bani de un escroc pe care îl credea general american şi cu care spera să se

Reprezentanţii Bolt (fosta Taxify) au anunţat vineri că, în ciuda modificărilor aprobate vineri de Guvern la legea taximetriei, vor continua să îşi desfăşoare activitatea în

Meciul Concordia Chiajna - Dunărea Călăraşi, din etapa a 5-a a play-out-ului Ligii I, se va disputa la 12 aprilie şi nu la 15 aprilie, cum a fost programată iniţial, informează

La Teatrul Municipal Gheorghe Pastia din Focşani a avut loc lansarea volumului „Constantin Balaci – ultimul tur de manivelă“, scris de Florin Balaci, fiul cineastului. Tot la Teatru a avut loc şi o expoziţie de aparatură radio şi televiziune

Cei trei tineri au fost reţinuţi şi vor fi prezentaţi în cursul acestei zile în faţa judecătorilor zălăuani cu propunere de arestare

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a anunţat, vineri, că există o propunere de modificare a structurii sistemului de învăţământ, clasa pregătitoare urmând să fie redenumită „clasa întâi". Totodată, Evaluările naţionale vor

Circulaţia rutieră în Pasajul Unirii va fi restricţionată pe ambele sensuri, începând de vineri seară şi până luni, la ora

Prezentatoarea TV Magda Vasiliu susţine că, deşi autorităţile din domeniul sănătăţii s-au lăudat anul trecut că au schimbat legi pentru a elimina birocraţia, în practică lucrurile au rămas la fel şi în continuare trebuie să lupte lună

Fostul moderator al emisiunii Jocuri de Putere încasa 23.000 lei lună (aproximativ 5.000 de euro) de la Realitatea TV. Teleziunea nu e singura sursă de venit. În total, Rareş Bogdan, primul pe lista PNL pentru europarlamentare, încasează lunar

Eugen Teodorovici a anunţat joi că spitalele regionale nu vor mai fi construite din bani europeni, ci banii vor fi prevăzuţi din cei 2% pentru Apărare. Europarlamentarul Siegfried Mureşan îl acuză pe ministrul Finanţelor că astfel face jocul

Trei candidaţi pentru funcţia de procuror general - Daniel Horodniceanu, Gabriela Scutea şi Marian Drilea - au depus la Ministerul Justiţiei dosare incomplete, aceştia având termen până luni să

Datele personale a aproximativ un miliard de persoane au fost publicate online de către o companie de marketing, care după scurgerea de date a dispărut fără urmă, potrivit Daily Mail. Adresele de email a 982

Fostul lider al Partidului pentru Independenţa Regatului Unit (UKIP), Nigel Farage, a declarat vineri că intenţionează să se alăture demonstranţilor pro-Brexit din centrul Londrei pentru a marca ziua de 29 martie