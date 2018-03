Surpriză! Cine este cel mai bogat preot din România. Nu este Preafericitul Daniel! 03.03.2018

03.03.2018 Surpriză! Cine este cel mai bogat preot din România. Nu este Preafericitul Daniel! Cel mai bogat preot din România nu este Preafericitul Daniel, ci un preot onorific, Ciprian Otea, care oficiază slujbe la Catedrala Mitropolitană din Iași, informează reporteris.ro. Ciprian Otea a intrat în afaceri încă de când era în



Surpriză! Cine este cel mai bogat preot din România. Nu este Preafericitul Daniel!

Cel mai bogat preot din România nu este Preafericitul Daniel, ci un preot onorific, Ciprian Otea, care oficiază slujbe la Catedrala Mitropolitană din Iași, informează reporteris.ro. Ciprian Otea a intrat în afaceri încă de când era în facultate, iar acum a ajuns să aibă vânzări de 10 milioane de euro pe an, relatează sursa citată. […] The post Surpriză! Cine este cel mai bogat preot din România. Nu este Preafericitul Daniel! appeared first on Cancan.ro.

Surpriză! Cine este cel mai bogat preot din România. Nu este Preafericitul Daniel!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un studiu al administratorilor portalului de anunţuri olx.ro arată că preţurile garsonierelor au crescut cu 9% în 2017 comparativ cu 2016, în timp ce preţurile apartamentelor cu două camere au crescut cu 7%. În cazul apartamentelor cu trei şi

Gazeta Sporturilor publica zilele trecute un interviu cu Gavrilă Vasilescu (link), fost notar al Capitalei pe vremea lui Ceaușescu și protector al lui Răzvan Burleanu. Ce mișcare face protectorul șefului FRF fix înainte de campania

Radu Fonea, în vârstă de 56 de ani, a fost prins la o săptămână după ce a fost dat în urmărire națională pentru viol. Bărbatul a intrat în casă peste o femeie de 49 de ani, iar apoi a violat-o. Anterior, el a petrecut mai mulți ani în

Este de departe cea mai frumoasă cântăreaţă din România. Şi, atenţie, cântă doar muzică populară. La 27 de ani, Vlăduţa Lupău nu doar că-i de pus pe coperţile revistelor glossy, dar e şi foarte deşteaptă: este medic veterinar şi

Este o emblemă a fotbalului românesc dar, de anul trecut, turcii beneficiază de el în calitate de selecţioner. La 72 de ani, Mircea Lucescu ar putea fi considerat o somitate pe terenul de fotbal şi nimeni n-ar fi zis că e pasionat şi de cratiţe

Divele noastre au ajuns să meargă mai des la medicii esteticieni chiar şi decât la piaţă. Acidul hialuronic a devenit prietenul lor cel mai bun şi aproape că sunt dependente de minunile pe care le face. Cântăreaţa şi creatoarea de modă Sonia

Conform cifrelor SATI aferente lunii ianuarie 2018, evz.ro a ajuns la 26,4 milioane afișări (o creștere de 21% față de luna decembrie 2017-n.r.) și 3,8 milioane de vizitatori

Social-democrații caută soluții politico-legale pentru înlocuirea din funcție a directorului Serviciului de Protecție și

Doar o bancă din top 10 oferă un credit pentru studii, însă condiţiile de finanţare sunt dificil de

Un tânăr a ajuns la spital, duminică seară, fiind înjunghiat în piept de un bărbat. Incidentul s-a petrecut într-un autobuz care circula în cartierul

Friptura de pui, porc sau vită primeşte o nobilă savoare când este scăldată în sosul bearnez sau Bearnaise, în franceză, o variantă a sosului olandez, inventat de bucătarul francez Collinet, acelaşi care a inventat şi sufleul de cartofi, şi

Despre fotograful Samoil Mârza se ştie că pe 1 Decembrie 1919, la Alba Iulia, a imortalizat cinci imagini unice de la Marea Adunare, care se află în arhivele Muzeului

Nucile sunt o sursă consistentă de antioxidanţi şi vitamine şi aduc organismului un aport energetic important. Consumate echilibrat, nucile au şi efecte terapeutice, multe datorate conţinutului de arginină, un aminoacid important pentru

Stresul se poate acumula la un nivel semnificativ către finalul zilei. Jobul, copiii, viaţa socială, toate mai adaugă câte ceva la acest sindrom al vieţii moderne. În timp, aceste acumulări pot duce la declanşarea unor boli. Cum putem

În urmă cu patru ani, pe 27 ianuarie 2014, Simona Halep intra în premieră în Top 10 WTA. Este singura care s-a menţinut fără întrerupere între cele mai bune zece jucătoare ale lumii de atunci şi până

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, susţine că proiectul noii legi a pensiilor va fi prezentat public în maxim două luni. El a declarat, duminică seară, într-o emisiune la un post de televiziune, că

O înregistrare video surprinde ultimele clipe de viață ale pilotului avionului rusesc SU-25, doborît în Siria. Înconjurat de rebeli, maiorul aruncă o grenadă și spune: ”Pentru

Problemele tehnice din timpul transmisiei Super Bowl-ului în SUA o poate costa pe NBC câteva milioane bune de dolari, după ce transmisia a picat pentru 30 de secunde în timpul meciului dintre Philadelphia Eagles și New

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Proiectul ce vizează noua lege a pensiilor va fi pus în dezbatere publică în maximum două luni. Asta a declarat, duminică seară, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Liderul social-democrat susține că este vorba despre efort