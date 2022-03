Surpriză! A minţit Vladimir Putin în legătura cu vârsta lui? Vera Putina, femeia care pretinde că este mama lui, a dezvăluit câţi ani ar avea, de fapt, liderul de la Kremlin 24.03.2022

24.03.2022 Surpriză! A minţit Vladimir Putin în legătura cu vârsta lui? Vera Putina, femeia care pretinde că este mama lui, a dezvăluit câţi ani ar avea, de fapt, liderul de la Kremlin O nouă versiune a biografiei preşedintelui rus Vladimir Putin a ieșit la suprafață. În biografia oficială a lui Putin, despre părinţii acestuia se scrie că au murit înainte ca el să devină preşedinte. Venit pe […] The post Surpriză!



Surpriză! A minţit Vladimir Putin în legătura cu vârsta lui? Vera Putina, femeia care pretinde că este mama lui, a dezvăluit câţi ani ar avea, de fapt, liderul de la Kremlin

O nouă versiune a biografiei preşedintelui rus Vladimir Putin a ieșit la suprafață. În biografia oficială a lui Putin, despre părinţii acestuia se scrie că au murit înainte ca el să devină preşedinte. Venit pe […] The post Surpriză! A minţit Vladimir Putin în legătura cu vârsta lui? Vera Putina, femeia care pretinde că este mama lui, a dezvăluit câţi ani ar avea, de fapt, liderul de la Kremlin appeared first on Cancan.

Surpriză! A minţit Vladimir Putin în legătura cu vârsta lui? Vera Putina, femeia care pretinde că este mama lui, a dezvăluit câţi ani ar avea, de fapt, liderul de la Kremlin

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Guvernul Ungariei lansează o schemă de susţinere a investiţiilor de 30 miliarde de forinţi (83,6 milioane de euro) pentru a ajuta companiile mari să se upgradeze şi să-şi extindă producţia, a anunţat ministrul ungar al afacerilor externe

Autorităţile iau în considerare eliminarea, pentru o parte dintre consumatori, a „gratuităţii" la racordarea la reţelele electrice şi la sistemul de gaze, chiar dacă abia a intrat în vigoare, informează

ISU Prahova a intervenit marți după-amiaza pentru salvarea unui copil de 13 ani care s-a electrocutat în timp ce se afla la pescuit, scrie Mediafax Potrivit ISU Prahova, copilul de 13 ani a fost

Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare a investit 53 milioane lei (11 mil.euro) în prima emisiune de obligaţiuni verzi din România, emise de Raiffeisen Bank, cu scadenţa la cinci ani, care vor fi listate pe Bursa de Valori din Luxembourg

Compania aeriană Blue Air a crescut numărul de rute cu 20% faţă de anul 2020, iar în trimestrul al doilea a mai deschis încă 40 de rute, după cum a spus Oana Petrescu, CEO-ul

Serena Williams va juca miercuri cea de a 1000-a partidă din carieră, împotriva Nadiei Podoroska (44 WTA), în runda a doua, la turneul de tenis de la Roma. Până acum sportiva americană a câștigat 851 de

Lanţul de parfumerii Douglas, intrat pe piaţa locală în 2007, a încheiat anul trecut cu afaceri de 156,7 mil. lei, în scădere cu mai puţin de 1,5% faţă de

Meciul Zilei vă este prezentat de tipsterii GSP.RO Sebastian Culea și Alberto

Presupusul autor al unui atac armat soldat cu nouă morţi într-o şcoală din Kazan, în centrul Rusiei, un fost elev în vârstă de 19 ani, a fost plasat miercuri în detenţie preventivă, pe o perioadă de două luni, de către un tribunal din

Libra Internet Bank vrea să emită obligaţiuni de cel mult 40 de milioane de euro, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă. Decizia a fost aprobată de acţionari în Adunarea Generală din

Două femei din județul Bacău au fost condamnate recent pentru săvârșirea infracțiunii de fals privind identitatea, după ce una dintre ele a încercat să-și ofere nou-născutul celeilalte. Planul a fost dejucat chiar înainte de externarea

O nouă tranşă de vaccin livrată de compania Moderna, de 128.400 de doze, a ajuns joi, 13 mai, în România, conform Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID. Cele 128.400 de doze de vaccin Moderna vor

Banca Națională a României a transmis ultimele informații cu privire la valorile pe care le au astăzi monedele. Potrivit acestora, euro este din nou în creștere, ceea ce reprezintă o veste extrem de proastă pentru […] The post Curs valutar

Conacul Bolomey, unul dintre cele mai frumoase conace din Bărăgan, îşi va deschide porţile peste 2 ani. În mai 2023 vor fi încheiate lucrările de restaurare, care se ridică la 18,7 milioane de

Norvegia va renunţa definitiv la vaccinul AstraZeneca şi va menţine suspendarea pentru serul Johnson & Johnson pe care îl va folosi doar pentru cei care se oferă voluntar, a anunţat guvernul

103.233 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore, conform datelor oficiale furnizate miercuri, 13 mai, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare (CNCAV). Numărul este în scădere față de ziua precedentă,

După o perioadă extenuantă de pandemie globală, cu toții merităm să ne bucurăm de momente de relaxare, iar Republica Moldova este gata să ofere rețeta perfectă, care include o diversitate de experiențe turistice autentice și de aventură

Rapid a învins-o pe ASU Poli, scor 1-0, în runda a 8-a a play-off-ului din Liga 2. Mihai Iosif, 46 de ani, antrenorul giuleștenilor, a oferit faza finalului de meci. Programul complet al play-off-ului din Liga 2 Antrenorul alb-vișiniilor a încercat,

Spitalul Colentina, suport COVID, anunță că își deschide porțile „în foarte scurt timp” și pentru pacienții non - COVID. „În urma obținerii avizului temporar de funcționare în regim mixt

Piaţa imobiliară atrage în continuare investitori din domenii conexe cum ar fi agricultura sau IT-ul, dar de această dată şi spre zona spaţiilor comerciale „la parter de bloc“ din zone intens