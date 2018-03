Superputerile se înfruntă la Cluj » CFR și FCSB sunt 80% din Liga 1! Dinamo e în ”Liga ZERO” 17.03.2018

FCSB și CFR au consumat aproape 80 la sută din suma totală investită în transferuri de-a lungul sezonului. Restul, o cincime, se împarte la celelalte 12 cluburi, ”sugrumate” în concurența cu superputerile Ligii 1. Cine n-are bani doar asistă la duelul pentru câștigarea campionatului. Aceasta e concluzia, în punctul în care a ajuns campionatul, pentru că trofeul e disputat de FCSB și de CFR, favoritele principale conform clasamentului. ...

Un tânăr de 37 de ani din Vrancea a fost găsit mort în maşina cu care a rămas împotmolit în pădure şi în care a ales să doarmă peste noapte, în ciuda temperaturilor extrem de

Afirmatiile americanilor, potrivit carora Rusiei ar incalca obligatiuninile ce-i revin in privinta reducerii arsenalului sau nuclear sunt nefondate, sustine cu vehementa Viktor Bondarev, membru al

Se schimbă vremea din această seară, iar nebulozitatea se va accentua treptat în toată țara și vor fi precipitații pe arii relativ extinse în partea de vest, centru și nord, dar și zonele de

Theresa May, prim ministrul Marii Britanii, a declarat la Conferinţa pe probleme de securitate care are loc la Munchen, că exclude organizarea unui al doilea referendum privind Brexitul şi a subliniat faptul

Echipa de handbal feminin a CSM Bucureşti se întăreşte pentru noul sezon cu trei jucătoare de clasă mondială, Andrea Lekic, Dragana Cvijic şi Jovanka Radicevic, componentele formaţiei Vardar

Un grup de cercetatori de la Illinois State University au analizat cu ajutorul unei noi tehnologii vulcanul Yellowstone. Dar descoperirile facute cu acest prilej nu ofera raspunsuri la toate intrebarile aparute

ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a terminat la egalitate cu CS Concordia Chiajna, 1-1 (1-0), sâmbătă, la Ploieşti, într-un meci din etapa a 25-a a Ligii I de fotbal. Sepsi a deschis scorul

Carmen Harra a prezis că, în viitor, România va avea o femeie președinte. In acelasi timp, clarvazatoare crede ca actualul sef al statului, Klaus Iohannis, va avea un an greu. ”Vom

Un bărbat cu probleme psihice din București a dat foc casei. Un bărbat, în vârstă de 32 de ani, cunoscut cu probleme psihice, a incendiat casa în care locuia cu familia sa adoptivă, după ce mama sa murise de cancer, când el era mic. În

Laura Codruţa Kovesi se plânge în presa internaţională despre existenţa unei campanii pentru calomnierea DNA. Citește mai

Preşedintele Klaus Iohannis s-a relaxat din nou la schi în Munţii Şureanu. Şeful statului a fost fotografiat sâmbătă, 17 februarie, în timp ce aştepta la rând pentru a urca cu telescaunul în vârful unei pârtii de pe domeniul schiabil

Fotbalistul echipei Dinamo, Gabriel Torje, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că o victorie în derby-ul cu FCSB de duminică poate asigura în proporţie de 90%

Statele Unite ale Americii amenință cu un atac iminent în cazul în care președintele sirian, Bashar al-Assad, va continua să folosească arme chimice în războiul civil din Siria, informează romaniatv.net. „Evaluări publice şi fotografii

Cu o vastă pregătire în domeniul ştiinţelor spirituale şi cu peste 8 ani experienţă în consilierea personală a oamenilor, Barbara Băcăuanu este formator şi astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de

Iei masa des la restaurant? Nu mai comanda aceste preparate. Citește mai

In mai putin de un an va avea loc una dintre intalnirile cosmice cele mai asteptate din ultimii ani: New Horizons, sonda spatiala construita de NASA, va trece la o distanta foarte apropiata de asteroidul MU69, care se gaseste in centura lui Kuiper, si

Dovezile că Rusia a încercat să se amestece în alegerile prezidenţiale americane din 2016 sunt „incontestabile“, a declarat sâmbătă consilierul american pe probleme de securitate naţională H.R. McMaster în marja Conferinţei de Securitate

Simona Halep, în vârstă de 26 de ani, va reveni pe primul loc în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA) la finalul turneului de la Dubai, programat în perioada 19 – 24

Menopauza marchează sfârşitul perioadei reproductive la femei, iar pe lângă stările de agitaţie, de irascibilitate, insomnii, palpitaţii, se adaugă şi problemele cu tenul. Pielea devine uscată şi subţire, fiindcă glandele sebacee nu mai

În afara intervenţiei chirurgicale, metoda clasică de rezolvare a problemei la majoritatea copiilor cu această afecţiune, există o serie de remedii naturiste care ameliorează