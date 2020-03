“Superman” a alergat 101 kilometri în apartamentul lui din Rahova, ca să-i ajute pe bolnavii de COVID-19 30.03.2020

30.03.2020 “Superman” a alergat 101 kilometri în apartamentul lui din Rahova, ca să-i ajute pe bolnavii de COVID-19 În plină criză a coronavirusului, strigătul disperat al medicilor este auzit de oameni simpli, care nu ezită să doneze și să facă gesturi emoționante ca să strângă bani pentru materiale sanitare, măști, dezinfectanți și materiale de



“Superman” a alergat 101 kilometri în apartamentul lui din Rahova, ca să-i ajute pe bolnavii de COVID-19

În plină criză a coronavirusului, strigătul disperat al medicilor este auzit de oameni simpli, care nu ezită să doneze și să facă gesturi emoționante ca să strângă bani pentru materiale sanitare, măști, dezinfectanți și materiale de protecție pentru spitale. Mai mult, unii bat recorduri și fac gesturi inedite. Un bucureștean a alergat un ultramaraton de […] The post “Superman” a alergat 101 kilometri în apartamentul lui din Rahova, ca să-i ajute pe bolnavii de COVID-19 appeared first on Cancan.ro.

“Superman” a alergat 101 kilometri în apartamentul lui din Rahova, ca să-i ajute pe bolnavii de COVID-19

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un avion multirol de tip F-35 al Forţelor Aeriene din Japonia a dispărut de pe radare deasupra Oceanului Pacific, existând suspiciuni că s-a prăbuşit, afirmă surse citate de presa niponă. Avionul F-35 decolase de la Baza aeriană Misawa, situată

Nikolai Gorbaciov, unul dintre cei mai mari sportivi din istoria Belarusului, campion olimpic în 1972, la Munchen, a murit marţi, la vârsta de 70 de ani. Nikolai Gorbaciov s-a născut pe 15 mai 1948 în oraşul Rogacev, din regiunea Gomel, şi a fost

Miercuri, cei patru candidaţi pentru funcţia de procuror general al României - Augustin Lazăr, Marian Drilea, Gabriela Scutea şi Daniel Horodniceanu - susţin miercuri interviul, în faţa unei comisii conduse de ministrul Justiţiei, Tudorel

Fiscul a trimis băncilor milioane de documente prin care cerea poprirea conturilor bancare, una dintre cele mai mari bănci din România fiind nevoită să creeze un departament special pentru gestionarea conturilor şi notificarea

Manchester United și Barcelona joacă azi, de la ora 22:00, în meciul tur din sferturile de finală ale UEFA Champions League. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și î în direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Benjamin Netanyahu pare a se îndrepta spre un al cincilea mandat istoric ca prim-ministru al Israelului, miercuri, rezultatele aproape finale ale votului acordând o majoritate solidă în parlament partidului Likud şi aliaţilor săi tradiţionali,

Băncile locale vor reveni în piaţă cu pachete de NPL-uri (non-performing loans - credite neperformante) odată ce le­gislaţia se va clarifica, iar cel mai probabil vor scoate la vânzare împrumu­turi garantate şi ne­garan­tate atât

Este bine ”înzestrată”, iar fanii îi asaltează paginile de socializare pentru a admira formele perfecte. Laurette Atindehou știe asta și oferă, din când în când, unele fotografii de-a dreptul incendiare. Așa s-a întâmplat cu doar 18 ore

Cristiano Ronaldo, 34 de ani, continuă să facă istorie în Liga Campionilor. Portughezul a marcat din nou în sferturile Ligii, Ajax-Juventus 1-1 în tur, și are 24 de goluri în total, în această fază a

Cunoscutul luptător din Ultimate Fighting Championship (UFC), a fost protagonistul unui moment bizar în urmă cu o lună, după ce a avut altercaţie cu un fan în Florida. În vârstă de 30 de ani, Conor McGregor i-a distrus telefonul unui fan.

Angajaţii Amazon ascultă conversaţiile dintre utilizatori şi asistentul digital Alexa, scopul lor fiind de a ajuta la îmbunătăţirea răspunsurilor sale la

Piaţa auto locală ar putea creşte în acest an cu 15% comparativ cu anul 2018, iar gradul de adopţie al vehiculelor hibrid se va menţine ridicat, în condiţiile în care acesta depăşeşte media europeană,

Suspectul de 46 de ani din Alba, ridicat joi de la domiciliul său pentru ameninţare de tip terorist, a fost reţinut vineri de procurorii DIICOT. Percheziţia din locuinţa suspectului a durat aproape 20 de ore, fiind identificate substanţe pentru

Kim Kardashian West a declarat că studiază dreptul pentru a deveni avocat pe drept penal. Starleta intenţionează să se prezinte la examenul de admitere în baroul din California în 2022. Citește mai

Lidera PAS, Maia Sandu, susţine că scoaterea statului din captivitate ar trebui să fie prioritatea zero atât pentru Blocul ACUM, cât şi pentru Partidul Socialiştilor. Reprezentanţii ACUM sunt gata să discute în continuare cu socialiştii, dacă

Viorica Dăncilă dă lovitură după lovitură! Tot PSD-ul rămâne mut. S-a separat de Liviu Dragnea!Răcirea relațiilor dintre premierul Viorica Dăncilă și șeful PSD, Liviu Dragnea, este un lucru din ce în ce mai

Directorul general al Filarmonicii "George Enescu", Andrei Dimitriu, califică drept un "abuz şi o nedreptate" evaluarea anuală realizată de comisia Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale (MCIN), în

Luigi Constantin Boicea, olteanul prins în 2015 în timp ce pregătea un atentat terorist, a fost condamnat definitiv, în octombrie 2017, la trei ani și patru luni de închisoare. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a aflat că, în complicitate cu

La câteva zile după ce a semnat, oficial, cu Ajax Amsterdam, grupare la care va ajunge din vară, mijlocaşul de 22 de ani a punctat cu o execuţie genială în campionatul