Super-test IQ cu 10 întrebări | Prima: Câte pătrate sunt în total? 95% nu văd ultimul pătrat 28.05.2022

28.05.2022 Super-test IQ cu 10 întrebări | Prima: Câte pătrate sunt în total? 95% nu văd ultimul pătrat CANCAN.RO vă prezintă un test IQ, pentru a putea stabili cât de inteligent și atent ești. Dacă reușești să ghicești răspunsul la toate cele 10 întrebări, înseamnă că ești cu adevărat un geniu. IQ-ul este măsurat […] The post



Super-test IQ cu 10 întrebări | Prima: Câte pătrate sunt în total? 95% nu văd ultimul pătrat

CANCAN.RO vă prezintă un test IQ, pentru a putea stabili cât de inteligent și atent ești. Dacă reușești să ghicești răspunsul la toate cele 10 întrebări, înseamnă că ești cu adevărat un geniu. IQ-ul este măsurat […] The post Super-test IQ cu 10 întrebări | Prima: Câte pătrate sunt în total? 95% nu văd ultimul pătrat appeared first on Cancan.

Super-test IQ cu 10 întrebări | Prima: Câte pătrate sunt în total? 95% nu văd ultimul pătrat

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

First Bank introduce posibilitatea de efectuare a plăţilor cu ceasurile inteligente Fitbit şi Garmin, ca modalitate alternativă pentru plăţile contactless, după cum a transmis

Traficul rutier este blocat pe autostrada A1, sensul de mers spre Pitești, din cauz unei autoutilitare care a luat foc în mers. "ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină pe A 1, la kilometrul 33,

Atelierul de bijuterii şi obiecte din ceramică Gruni a luat naştere în 2019, la Timişoara, dintr-o provocare a antreprenoarei Livia Coloji de a realiza ilustraţii pe

Vine vara, ne gandim la soare, vacanta, plaja si relaxare. Dar pentru unii dintre noi, toate acestea sunt doar la un pas distanta. Iesim din casa si in curte ne asteapta o imbietoare priveliste: apa […] The post Ce tip de mozaic folosim pentru

Clinica Sante, una dintre cele mai mari reţele de centre private de analize medicale, şi-a majorat nivelul afacerilor până la 147 mil. lei în 2020, plus 23% faţă de anul anterior, potrivit calculelor ZF pe baza datelor

Un studiu de proporții derulat la Universitatea Mainz din Germania arată câte infecții cu SARS-CoV-2 rămân nedepistate, unde există cel mai mare risc de infectare și ce rol joacă copiii în răspândirea virusului. Redacția emisiunii de

Din cei peste 10.000 de elevi care au susținut concursul, 680 de elevi au obținut punctajul maxim la proba de cultură generală și 104 elevi la proba de creativitate. Școala Gimnazială Nr. 79 din

S-a aflat gradul de imunizare la coronavirus în România! Specialiștii avertizează că vaccinarea poate îmbunătăți semnificativ imunitatea colectivă pentru a face față valului 4 ce va fi declanșat în curând de varianta

Cancelarul german Angela Merkel, aflată în vizită la Washington, a declarat joi că este ''foarte profund afectată'' de inundaţiile în urma cărora şi-au pierdut viaţa 59 de persoane în ţara sa, potrivit unui ultim bilanţ, relatează

Dani Alves, fundașul dreapta brazilian, 38 de ani, participă la prima Olimpiadă a carierei: „Plec în misiunea Tokyo cu luptătorii mei". Pentru Dani Alves, fiecare apariție la „naționala" Braziliei a însemnat „o senzație unică,

Israel, țară care are peste jumătate din populație vaccinată anti-COVID, a înregistrat vineri un număr de 1.118 cazuri de COVID, cel mai mare număr raportat de la mijlocul lunii martie, relatează Agerpres. Bilanțul l-a făcut pe premierul

Băncile de pe piaţa româ­neas­că au acordat companiilor în luna mai 2021 credite noi în lei în volum de aproximativ 2,63 mld. lei, în scădere cu aproape 25% faţă de nivelul din aprilie, şi cu 2 mld. lei, respectiv cu 43% sub vârful din

Un cutremur cu magnitudinea 5,7 a zdruncinat duminică provincia Fars din sudul Iranului, a anunţat televiziunea publică iraniană, potrivit Reuters, citată de Agerpres. Seismului s-a produs în jurul orei locale 7.00 p.m. (14.30 GMT), la o adâncime

Dacă vrei să obţii sugestii mai bune pentru seriale si filme pe Netflix poţi folosi câteva coduri pentru a filtra prin miile de titluri. Pentru a-şi ajuta abonaţii să aleagă din miile de opţiuni, Netflix foloseşte recomandări pe bază de

Vremea se menține călduroasă, de duminică până marți, în București, temperaturile maxime atingând chiar și 36 de grade. Indicele de temperatură-umezeală va depăși pragul

Un autobuz electric a ars complet duminică seară, la Dej. Toți pasagerii s-au autoevacuat și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, au transmis pentru Libertatea reprezentanții ISU Cluj. După intervenția pompierilor, incendiul a fost lichidat.

Dorian Popa are un succes răsunător în mediul online. Acesta are multe contracte, însă nu acceptă să prezinte orice pe canalul său de Youtube. Drept urmare, acesta a primit oferte pe care le-a refuzat, în ciuda sumei mari pe care ar fi putut să

O femeie din Capitală a primit o sancţiune de 500 de lei pentru un motiv incredibil! Femeia s-a apropiat de urși în timp ce era pe Transfăgărășean şi le-a aruncat mâncare. Femeia a fost văzută […] The post Motivul incredibil pentru

Scurtmetrajul „Prin oraș circulă scurte povești de dragoste”, regizat de Carina-Gabriela Dașoveanu, a obținut ieri, 15 iulie, premiul al III-lea în secțiunea Cinéfondation din cadrul Festivalului

Horoscop 20 iulie 2021. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 20 iulie 2021: S-ar