Super Mario, la 35 de ani 14.09.2020

14.09.2020 Super Mario, la 35 de ani Al cincilea cel mai vândut joc din toate timpurile, Super Mario Bros, împlineşte 35 de ani. Pe 13 septembrie 1985, Nintendo lansa titlul care a revitalizat piaţa de jocuri, aflată în recesiune severă. La



Super Mario, la 35 de ani

Al cincilea cel mai vândut joc din toate timpurile, Super Mario Bros, împlineşte 35 de ani. Pe 13 septembrie 1985, Nintendo lansa titlul care a revitalizat piaţa de jocuri, aflată în recesiune severă. La data...

Super Mario, la 35 de ani

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Primăria Târgu Mureş a câştigat un proiect european de aproximativ 104 mil. lei (circa 22 mil. euro) pentru achiziţia unui număr de 38 de autobuze hibrid, care vor deservi transportul public de călători pe raza municipiului. Din valoarea totala

Regizorul Alexandru Darie, managerul Teatrului Bulandra, a plecat dintre noi. Mult prea devreme. Avea doar 60 de ani. Noblețe și talent. Absent și mereu supraviețuitor. Spațiul lui de zbor

Brazilia se află sub presiune din partea ţărilor europene cu privire la politicile sale de mediu, în special eşecul de a face faţă incendiilor

Airbus se confruntă în Germania cu suspiciuni de spionaj în privinţa unor angajaţi de ai săi, privitoare la contracte ale Armatei germane, un caz care se adaugă altor investigaţii referitoare la metodele pe care producătorul de aeronave le

Suma colosală pe care ar trebui să o plătească Real Madrid dacă l-ar concedia pe Zidane! Zinedine Zidane (47 de ani) ar urma să primească tot salariul pe 3 ani, 39 de milioane de euro, în cazul în care este demis de la Real Madrid. Cu tot

♦ Creşterea expunerii investitorilor străini pe titlurile de stat de pe piaţa locală, respectiv intrările de capitaluri pe fondul randamentelor ridicate au determinat intrarea monedei naţionale pe un trend de apreciere în raport cu euro, cursul

Apple a lansat săptămâna trecută iPhone 11, care ar fi trebuit să fie un upgrade major pentru posesorii versiunilor anterioare de iPhone, în schimb, este doar o cameră foto ceva mai performantă, scrie

Lenjeria de mătase a Evei Braun, brodată cu iniţialele acesteia, a fost vândută la o licitaţie organizată de „Humbert and Ellis“, în oraşul englez Towcester, pentru suma de 4.188 de euro, scrie

Ecuadorul se confruntă cu o problemă informatică uriaşă, în contextul în care datele personale a peste 20 de milioane de oameni, printre care se numără şi şapte milioane de copii, au ajuns în mediul online printr-un server nesecurizat al unei

Falimentul Thomas Cook, cea mai veche companie de turism din Europa, a afectat circa 600.000 de turişti din înreaga lume, majoritatea britanici. Oficialii de la Bucureşti încearcă să afle dacă printre ei se află şi români, cerându-le să

Un report de peste 16,52 milioane lei ( 3,5 milioane euro) este în joc la categoria I a jocului Joker, în timp ce la categoria I a jocului Loto 6/49 se înregistrează un report în valoare de peste 8,16 milioane

Şi indicele energetic BET-NG se află la maxim istoric ♦ Accelerare pe final de şedinţă cu acţiunile Fondul Proprietatea: plus

Poliţiştii de imigrări din Călăraşi, în urma unei acţiuni pentru preveniriea combatererea şederii ilegale a străinilor, au depistat un bărbat din

Nou înfiinţata competiţie europeană la nivel de cluburi, care va debuta din sezonul 2021-2022, naşte polemici aprinse în fotbalul

Clienţii proiectelor de lux alocă şi 25% din preţul apartamentului pentru a-l mobila, a declarat Rafaela Nebreda, Owner and Managing Partner at Imoteca, The Residential

Administratorii Turism Felix (TUFE), companie care administrează un complex turistic în staţiunea Băile Felix de lângă Oradea, au convocat acţionarii pentru 18 noiembrie pentru a aproba derularea unui program de răscumpărare de acţiuni proprii,

Monica Georgeta Melencu, mama Luizei, fata de 18 ani dispărută în luna aprilie la Caracal, a fost amendată, joi, cu 5.000 de lei de procurori, după ce a refuzat să se prezinte pentru a i se preleva probe

Poliţia cere ajutorul populaţiei pentru a prinde un bărbat care a agresat o tânără în Capitală marţi şi este suspectat că ar fi hărţuit şi o a două victimă, găsită căzută pe stradă, în aceeaşi

Ladislau Bölöni a odihnit mai mulţi titulari şi echipa lui s-a impus abia după 120 de minute în șaisprezecimile Cupei Belgiei dintre Antwerp și Lokeren, 4-2 după prelungiri. „Spre deosebire de sezonul trecut, are o formulă tip şi n-ar trebui

Barcelona vrea să își întinerească linia de mijloc pentru sezonul viitor și încearcă să îl readucă în LaLiga pe Fabián Ruiz pentru a avea backup la Rakitici, Busquets sau Vidal. Catalanii l-au scăpat când era la Betis, mijlocașul de