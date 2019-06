Sunt peste 500 de locuri de muncă disponibile pentru români în Europa, cele mai multe în Olanda 26.06.2019

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, miercuri, 26 iunie 2019, prin intermediul reţelei EURES România, 539 locuri de muncă, anunță Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) Joburile vacante sunt repartizate după cum urmează: Olanda – 218 locuri de muncă pentru: culegător legume și fructe, muncitor în sera […] The post Sunt peste 500 de locuri de muncă disponibile pentru români în Europa, cele mai multe în Olanda appeared first on Cancan.ro.

