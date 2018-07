Suna la 112 imediat dacă simti o durere în piept . Ce cauze poate avea 28.07.2018

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) au achitat-o, vineri, pe Alina Bica, în dosarul ANRP în care fosta şefă DIICOT, Dorin şi Alin Cocoş sunt acuzaţi de fapte de corupţie. Decizia nu e

Irina Begu și Mihaela Buzărnescu s-au calificat azi în finala probei de dublu de la Eastbourne. Jucătoarele noastre le-au învins în semifinale pe Nadiya Kichenok și Ekaterina Makarova, scor 4-6, 6-0, 10-6, după o oră și 20 de

Dinamo a anunțat pe site-ul oficial că s-a despărțit de Antun Palic (30 de ani), deși croatul mai avea contract încă un an. Conform surselor GSP.ro chiar mijlocașul a fost cel care a cerut rezilierea contractului. Fotbalistul a jucat pentru

Senatorul de Buzău Dorin Bădulescu a anunţat, vineri, că a demisionat din PMP. El a acuzat ”atitutinea managerială deficitară a noii conduceri a partidului şi incompatibilitatea cu aceasta” și a precizat că, cel puţin pentru moment,

În întregul Campionat Mondial de Fotbal, Donald Trump nu a reușit să facă și el comentarii pe seama competiției și a jucătorilor prezenți în Rusia. În timpul unei întâlniri cu președintele Portugaliei, Trump a declarat că Ronaldo este cel

Rapperul canadian Drake a pus capăt speculațiilor și a recunoscut, într-un final, că a lăsat însărcinată o actriță porno. Mărturisirea a fost făcută chiar într-o melodie de-a lui. Drake (31 de ani) a recunoscut că este tatăl copilului

Cântăreţul britanic Ed Sheeran este acuzat că a plagiat piesa lui Marvin Gaye "Let's Get It On" când a compus hitul său "Thinking Out Loud", iar compania care deţine drepturile de autor asupra

Rezultate BAC 2018 EDU.ro. Primele rezultate la BAC 2018 se afişează miercuri, 4 iulie, pe bacalaureat.edu.ro. Când se depun contestaţiile? Citește mai

Adrian Mutu este cel care apelează la judecători în războiul cu prima soţie, Alexandra Dinu, şi le solicită acestora să-i anuleze executarea silită. ”Briliantul” nu vrea să achite suma de 140. Citește mai

Întâlnirea de joi dintre președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceani și prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, nu a fost deloc un succes. Oficialul european a anunțat că „obiectivele României în combaterea corupției,

Actriţa americană Susan Saradon (71 de ani) se numără printre cele aproape 600 de femei care au fost arestate în Washington, în timpul unui protest faţă de deciziile preşedintelui Donald Trump de a despărţi familiile imigranţilor

Biletele de trimitere pentru investigaţii paraclinice, precum şi biletele de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletele de internare utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate au fost modificate prin Ordinele

Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii menţionează că decizia netransparentă a Curţii Supreme de Justiţie a Moldovei de a menţine decizia de invalidare a alegerilor primarului Chişinăului din 3 iunie reprezintă o ameninţare la

Un lucru poate neştiut de majoritatea oamenilor este faptul că Plantronics a participat în mod activ la misiunile Apollo, Nei Armstrong folosindu-se de un microfon al companiei americane pentru a comunica celebra frază „Un pas mic pentru om, un

În judeţul Buzău s-au înregistrat cantităţi record de precipitaţii în ultimele trei zile. A plouat abundent ore în şir, în mai multe zone din judeţ fiind înregistrate drumuri, gospodării şi terenuri agricole

Consiliul de Administraţie al Liceului de Artă “Gh. Tatarescu” din Focşani s-a întrunit vineri pentru validarea sancţiunilor luate de comisia de cercetare disciplinară de la nivelul liceului în cazul fostului director al instituţiei, Diana

Scandalul anulării alegerilor pentru primăria Chişinăului şi implicit a mandatului primarului ales, Andrei Năstase de către oamenii regimului oligarhic ai lui Vladimir Plahotniuc l-a scos, după luni bune în prim-plan pe liderul comuniştilor

Filosoful Mihai Şora, în vârstă de 101 ani, se simte bine după operaţia suferită miercuri din cauza unor probleme la colecist, a declarat, pentru News.ro, medicul Silviu Negoiţă, purtătorul de cuvânt de la Spitalul

Proprietarii de atelaje cu tracţiune animală au provocat numeroase accidente în ultimii ani pentru că au circulat beţi, au adormit în căruţă, lăsând animalele să meargă după bunul plac pe carosabil şi nu au purtat îmbrăcăminte cu

Pompierii giurgiuveni acţionează în localităţi din judeţul Giurgiu dar au fost solicitaţi în sprijin şi în judeţul Teleorman, după ce apa din precipitaţii a inundat 31 de gospodării, a informat