Sumele refuzate la plată cu bilete la ordin şi cecuri: 2,3 mld. lei în 2020, cu 30% sub 2019. 18.379 de titulari de cont au generat incidente de plată în 2020, în scădere cu 17,5% într-un an 17.02.2021

17.02.2021 Sumele refuzate la plată cu bilete la ordin şi cecuri: 2,3 mld. lei în 2020, cu 30% sub 2019. 18.379 de titulari de cont au generat incidente de plată în 2020, în scădere cu 17,5% într-un an Băncile au refuzat la plată cecuri şi bilete la ordin de 2,27 mld. lei (circa 470 mil. euro) pe parcursul întregului an 2020, în scădere cu 1 mld. lei, respectiv cu aproximativ 30,6% sub nivelul din



Sumele refuzate la plată cu bilete la ordin şi cecuri: 2,3 mld. lei în 2020, cu 30% sub 2019. 18.379 de titulari de cont au generat incidente de plată în 2020, în scădere cu 17,5% într-un an

Băncile au refuzat la plată cecuri şi bilete la ordin de 2,27 mld. lei (circa 470 mil. euro) pe parcursul întregului an 2020, în scădere cu 1 mld. lei, respectiv cu aproximativ 30,6% sub nivelul din 2019.

Sumele refuzate la plată cu bilete la ordin şi cecuri: 2,3 mld. lei în 2020, cu 30% sub 2019. 18.379 de titulari de cont au generat incidente de plată în 2020, în scădere cu 17,5% într-un an

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Un al cincilea caz de coronavirus a fost confirmat pe teritoriul României, miercuri, a precizat ministrul interimar al Sănătății, Victor Costache. Al cincilea pacient ar fi un tânăr în vârstă de

Emisiune incendiară, la ora 17:00. Oreste Teodorescu se întoarce la Realitatea Plus, în această

În cadrul celei de-a noua ediţii a ZF Power Summit, şeful Romgaz a spus că firma deja a identificat un alt zăcământ cu mare potenţial, după rezultatul de la Caragele, judeţul Buzău, acolo unde a fost anunţată una dintre cele mai mari

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a cerut demisia lui Viorel Glăman, șeful Gărzii de Mediu București, după prestaţia publică a acestuia şi poluarea record înregistrată în Capitală, scrie Digi24. Șeful Gărzii de Mediu Bucureşti, Viorel

După numărarea a 80% din voturile exprimate la alegerile primare din California pentru desemnarea candidatului democrat la alegerile prezidențiale, senatorul Bernie Sanders întrunește 33% din sufragii,

La finalul partidei din Europa League, dintre Sevilla și CFR, Dan Petrescu (52 de ani) a apărut la conferința de presă cu regulamentul în mână și a provocat un scandal monstru. După eliminarea din faza „șaisprezecimilor”, antrenorul

Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), cel mai mare investitor instituţional în România, are, printre altele, rolul de a crea produse pentru a ajuta băncile să îşi asume riscuri adiţionale, a spus Alain Pilloux (foto),

Ziaristul Lluis Canut a făcut câteva dezvăluiri despre situația portarului Ter Stegen, 27 de ani, la Barcelona. „Un jurnalist a vorbit acum câteva zile cu Marc Andre ter Stegen pentru a-i oferi posibilitatea de a publica o biografie anul viitor,

Primele cinci termoscannere destinate aeroporturilor, utilizate la depistarea simptomelor noului coronavirus, vor sosi în România până la finele acestei săptămâni, a declarat, miercuri, la Parlament, ministrul propus pentru portofoliul

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică şi cea mai profitabilă companie de stat din România, a scos din nou la licitaţie contractul de 1,75 mil. euro pentru alegerea consultantului propriu în vederea listării la bursă, după

Kylian Mbappe (21 de ani) îl eclipsează pe Neymar la PSG. A înscris miercuri golurile 28, 29 și 30 în acest sezon, în partida cu Lyon (5-1), din semifinalele Cupei Franței. Are 90 de reușite în total la Paris! Irezistibil. Kylian Mbappe nu se

Propus de ministrul Justiţiei pentru funcţia de prim-adjunct al procurorului general, Bogdan Licu a pledat pentru constituirea unui singur serviciu tehnic de supraveghere în cadrul Ministerului Public, care să facă interceptări în dosarele

Start-up-ul local Vivico.ro, care a dezvoltat o platformă online dedicată amenajărilor interioare, are nevoie de o finanţare iniţială de minimum 35.000 euro pentru a putea accelera dezvoltarea aplicaţiei software şi pentru investiţii în

Arnold Schwarzenegger a devenit, fără voie, robot rusesc! Compania Promobot a construit un robot care are chipul și vocea actorului de la Hollywood, iar “Terminatorul” vrea să fie despăgubit cu 10 milioane de dolari. Promobot nu ar fi

Doi tineri au provocat un accident rutier în Harghita după care au fugit de la faţa

Christian Poulsen, asistentul lui Erik ten Hag, dar și alți doi membri ai staffului tehnic, trebuie să stea o săptămână acasă după ce danezul a organizat o petrecere la care a participat și o persoană bolnavă de coronavirus Nimeni de la Ajax

Fostul premier italian Silvio Berlusconi (83 de ani), cunoscut pentru escapadele sale sexuale în cursul faimoaselor petreceri „bunga bunga“, s-a separat oficial de Francesca Pascale, în vârstă de 34 de ani, pentru a începe o relaţie nouă cu o

Ultimele două decenii, mar­ca­te de criza financiară ce a de­butat în 2009 pe de-o parte şi de dezvoltarea accelerată a reţelelor străine pe de alta, au dus la o schimbare semnificativă a comerţului cu dominantă

Un accident rutier s-a produs, vineri după-amiază, în zona localităţii Pogoanele, din cauza unei depăşiri neinspirate. Evenimentul s-a soldat cu rănirea unei nou-născute, care a fost transportată la spital pentru îngrijiri

O potenţială ţintă pentru dezvoltarea unui medicament a fost identificată într-o proteină recent mapată din noul coronavirus, a anunţat luni o universitate din Statele Unite, citată de