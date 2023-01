Suma fabuloasă pe care a plătit-o Primăria Capitelei pentru un sens giratoriu modular. E mai scump decât un apartament 07.01.2023

Suma fabuloasă pe care a plătit-o Primăria Capitelei pentru un sens giratoriu modular. E mai scump decât un apartament

Primarul general al Capitalei a explicat sâmbătă că a găsit noi soluţii pentru fluidizarea traficului din Bucureşti. Concret, au fost achiziţionate sensuri giratorii modulare. Iată ce sumă fabuloasă a fost plătite pentru două astfel de sensuri.

Autorităţile din Alba Iulia îşi doresc ca municipiul să se numere printre cele 100 de oraşe europene care vor beneficia de sprijinul Comisiei Europene pentru a deveni inteligente şi neutre din punct de vedere climatic, până în anul

Directiva Europeană 1023/2019 privind insolvenţa şi res­truc­turarea de business, care ar urma să fie implementată şi în România în acest an, va schimba modul în care companiile îşi pot salva businessul, oferindu-le câteva pârghii de

Zinedine Zidane (49 de ani) a fost aproape de a deveni antrenorul lui Paris Saint-Germain în această iarnă. Francezul a decis să amâne negocierile până la finalul sezonului, pentru a evita duelul din optimile de finală ale Ligii Campionilor cu

De la 1 februarie, în Italia au intrat în vigoare amenzile pentru persoanele nevaccinate cu vârsta de peste 50 de ani. De asemenea, peste două săptămâni va intra în vigoare Super Certificatul Verde, care va […] The post Ce este, de fapt,

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) susține că "muntele" de deşeuri medicale asociate COVID-19 prezintă riscuri pentru sănătate şi pentru mediu. Organizația solicită, în context, măsuri pentru a reduce în special utilizarea

Secretarul de presă al Pentagonului, John Kirby, a anunțat miercuri, într-o conferință de presă, că 1.000 de militari din batalionul de infanterie Stryker, staționați în Germania, vor fi trimiși în România. Referindu-se la militarii trimişi

Revenit de la Dinamo în această iarnă, Cătălin Itu (22 de ani) a jucat doar un minut contra celor de la FCSB, iar cu FC Botoșani nu a fost în lot. Mijlocașul central a acuzat probleme medicale, iar în perioada următoare va fi nevoit să

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a amendat-o cu 5.000 de lei pe Olivia Steer pentru o întrebare cu caracter jignitor la adresa victimelor Holocaustului, postată de aceasta recent pe Facebook, notează G4Media.ro.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a fost amendat de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) cu 5.000 de lei pentru afirmaţii referitoare la „grupările ţigăneşti de tip mafiot”, conform unui comunicat de presă transmis

Klaus Iohannis merge, astăzi, la Câmpia Turzii, unde se află baza militară aeriană în care Statele Unite ale Americii au investit anul trecut aproximativ 130 de milioane de

Sectorul bancar s-a confruntat cu provocări fără precedent în perioada pandemiei, băncile fiind nevoite să îşi schimbe radical şi rapid mo­delele de afaceri şi să dea dovadă atât de re­zi­lienţă, cât şi de

Municipiul Bacău este miercuri în a treia zi consecutivă fără apă potabilă după ce luni seara s-a produs o avarie la magistrala de aducţiune de la Valea Uzului. Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a declarat că municipalitatea a

Fostul primar al Constanţei, Radu Mazăre,a fost condamnat definitiv în dosarul Polaris. Acesta a primit 5 ani de închisoare pentru luare de mită, împreună cu fostul său partener de afaceri, Sorin

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a anunţat că proiectul său de lege, prin care bolnavii de cancer şi aparţinătorii acestora vor putea beneficia de consultaţii psihologice gratuite, a primit vot final la Camera Deputaţilor şi merge la promulgare,

Giganţi industriali europeni s-au alăturat cursei pentru crearea de energie mai curată prin fuziune nucleară, o industrie aflată la început ale cărei baze au fost puse în SUA, relatează Financial

Comisia de experți din Germania pentru utilizarea vaccinurilor (STIKO) se pregătește să recomande o a patra doză de vaccin COVID-19, a declarat joi șeful comisiei, Thomas Mertens, pentru grupul media Funke, potrivit

Gigantul american YouTube a închis canale aparţinând separatiştilor proruşi din estul Ucrainei, au anunţat separatiştii vineri, în toiul unor tensiuni ruso-occidentale cu privire la Războiul din Donbas, relatează

Gareth Bale (32 de ani), atacantul galez al celor de la Real Madrid, nu a mai evoluat în tricoul „galacticilor” din luna august a anului trecut. După împrumutul la Tottenham, Bale a revenit la Madrid în vară, dar a jucat în doar trei partide,

Anamaria Prodan, cunoscuta impresară de fotbalişti, nu îl menajează pe Larenţiu Reghecampf. Aceasta spune că antrenorul celor de la CS U Craiova nu avea niciodată dreptul să transfere bani din conturile familiei în contul actualei

Scandalul din USR ia amploare, principalii actori, Dacian Cioloş şi Dan Barna, atacându-se pe reţelele de socializare. În timp ce Cioloş i-a cerut lui Barna să facă un pas în spate, vicepreşedintele formaţiunii postează un mesaj prin care