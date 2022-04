Suedezii de la OX2 ţintesc unul dintre cele mai mari portofolii verzi din România: 1.500 MW în 10 ani 13.04.2022

13.04.2022 Suedezii de la OX2 ţintesc unul dintre cele mai mari portofolii verzi din România: 1.500 MW în 10 ani Suedezii de la OX2, cel mai mare ope­rator independent de proiecte eo­liene la nivel european, au pus ba­ze­le unui birou local anul trecut şi au acum în dezvoltare un portofoliu de pro­iecte eoliene de 500 MW în Ro­mâ­nia, cu ţinta de a



Suedezii de la OX2 ţintesc unul dintre cele mai mari portofolii verzi din România: 1.500 MW în 10 ani

Suedezii de la OX2, cel mai mare ope­rator independent de proiecte eo­liene la nivel european, au pus ba­ze­le unui birou local anul trecut şi au acum în dezvoltare un portofoliu de pro­iecte eoliene de 500 MW în Ro­mâ­nia, cu ţinta de a creşte semni­fi­ca­tiv pe următorii 10 ani. Primii MW ri­dicaţi în parcuri eoliene ar pu­tea fi în 2024-2025.

Suedezii de la OX2 ţintesc unul dintre cele mai mari portofolii verzi din România: 1.500 MW în 10 ani

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Nu mai puțin de 12 persoane au murit la Kabul, Afganistan, unde a avut loc un atentat cu bombă! Două proiectile au explodat în două autobuze, provocând moartea celor 12 civili și rănindu-I pe alți […] The post Tragedie la Kabul! 12 oameni

Vremea se menține una dificilă și în data de 1

O mireasă din statul indian Uttar Pradesh a murit la propria nuntă, însă, mirele nu a rămas văduv, ci s-a însurat cu sora… miresei, relatează Daily Mail. Cele două familii au decis să continue ceremonia cu cadavrul femeii aflat într-o

Bobby Păunescu a fost foarte discret în relațiile pe care le-a avut, de-a lungul timpului. Acum, însă, patronul de televiziune a contribuit, indirect, la „anunțul” că Andreea Ilie, cunoscuta mezzosoprană, este iubita lui! Iar relația

Sindicatul Drumarilor „Elie Radu” anunță prin intermediul unui comunicat de presă că va acționa în instanță CNAIR dacă angajații nu vor beneficia de asigurări pentru risc de accidente

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care retailerul Profi, controlat de fondul de investiţii Mid Europa Partners, a cumpărat zece magazine de proximitate de la compania Pronto Mobile SRL, unităţi de proximitate ce funcţionau sub

Reforma sistemului bugetar şi a sistemului de pensii, sute de kilometri de autostradă făcuţi la timp şi eficientizarea companiilor de stat sunt printre obiectivele asumate de Guvern în faţa Comisiei Europene prin

Rămasă fără Kun Aguero, Manchester City caută să se replieze: „cetățenii” îl vor pe Andre Silva (25 de ani), atacantul celor de la Eintracht Frankfurt. Informația a fost lansată de publicația „Sport Bild”, care scrie despre

Într-o casă de 265 metri pătraţi din Ploieşti şi-au dat întâlnire influenţe clasice, moderne, orientale şi etnice, toate într-un acord perfect. Printre vedetele decorului se numără piese de mobilier aduse din Asia, Africa şi America, precum

Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei acordate înainte de luna mai 2019, a scăzut ieri la 1,52% după doar două zile de stagnare la pragul de

Doctorul Anthony Fauci solicită Chinei să pună la dispoziţie dosarele angajaţilor din laboratorul Wuhan. El crede că informaţiile din acele documente ar oferi o altă perspectivă publicului despre COVID-19. Specialiştii presupun că virusul s-ar

Pe 3 iunie 2021, în cadrul emisiunii ZF Deschiderea de astăzi: Săptămâna fondurilor mutuale, în care redactorii ZF discută de la A la Z despre plasamentele în fonduri de investiţii, cu informaţii precum primii paşi, costuri, riscuri sau

După furtună vine vreme bună! O expresie care sintetizează foarte bine experienţa Lorei din ultimul an şi ceva. Anul trecut pe vremea asta, era blocată în Bali, din cauza pandemiei. Plecase să-şi reîncarce bateriile după ce, la începutul lui

Lionel Messi și coechipierii albicelești au ieșit pe teren îmbrăcați cu un tricou pe care era chipul lui Diego Maradona, cel mai mare fotbalist al lumii, dispărut pe 25 noiembrie 2020, la 60 de ani. Diego Maradona a murit toamna trecută, pe 25

Puţin peste 68.000 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore, arată datele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este în creștere faţă de joi, 3 iunie,

La 40 de ani, Anca Serea se consideră una dintre cele mai fericite și împlinite femei din lume! Are șase copii superbi, un soț iubitor și și-a îndeplinit multe dintre visurile arzătoare ale sufletului ei. […] The post Ce religie are, de

În România, nu doar literatura, ci cultura în general sunt guvernate în mare măsură de impostură, de trafic de influenţă, de o răsturnare a valorilor pe care un public neinstruit le

Dacă simți că te năpădesc gândurile, te exprimi greu, nu reușești să răspunzi la mailuri, atunci e clar vina lui Mercur retrograd. El a început mersul înapoi pe 29 mai și va dura până pe 22 iunie.

NASA a anunțat că va trimite două noi misiuni pe Venus, între 2028 și 2030, cu scopul de a analiza atmosfera planetei şi caracteristicile sale geologice. Misiunile au primit o finanțare de 500 de miliarde de dolari, a mai precizat agenția. Ultima

Cum e practica în presa noastră de toate zilele, am să vă spun că, în curând (staţi pe recepţie), va avea loc un eveniment, dar nu o să aflaţi din prima despre ce este vorba, unde se va întâmpla, ce se va