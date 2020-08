Subprefectul Sălajului, prins băut la volan 30.08.2020

Subprefectul Sălajului a fost implicat astăzi într-un accident rutier. Alexandru Vegh consumase băuturi alcoolie înaintea producerii evenimentului rutier. Subprefectul circula astăzi, la prânz, cu autoturismul pe strada Simion Oros din Zalău, iar la un moment dat a acroșat o bară metalică. Din fericire, Vegh este bine și se află în afara oricărui pericol.

