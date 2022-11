Sub un baraj de critici, cancelarul german Olaf Scholz vizitează China într-un moment în care giganţii germani au mai multă nevoie ca oricând de piaţa acesteia 07.11.2022

Sub un baraj de critici, cancelarul german Olaf Scholz vizitează China într-un moment în care giganţii germani au mai multă nevoie ca oricând de piaţa acesteia

Doi piloni ai poveştii de succes economic a Germaniei, energia ief­tină din Rusia şi cheltuielile scăzute pentru securitate, s-au prăbuşit în acest an, iar cancelarul Olaf Scholz vrea să se asigure că al treilea pilon, relaţiile apropiate cu China, va ră­mâne stabil pentru companiile ţării, scrie Politico.

