SUA vor adopta o poziţie mai agresivă în privinţa ameninţării nucleare reprezentate de Rusia 03.02.2018

03.02.2018 SUA vor adopta o poziţie mai agresivă în privinţa ameninţării nucleare reprezentate de Rusia Administraţia Donald Trump a anunţat că va continua cea mai mare parte a politicilor în domeniul armamentului nuclear din perioada preşedintelui Barack Obama, însă va adopta o poziţie mai agresivă vizavi de Rusia, informează site-ul agenţiei



SUA vor adopta o poziţie mai agresivă în privinţa ameninţării nucleare reprezentate de Rusia

Administraţia Donald Trump a anunţat că va continua cea mai mare parte a politicilor în domeniul armamentului nuclear din perioada preşedintelui Barack Obama, însă va adopta o poziţie mai agresivă vizavi de Rusia, informează site-ul agenţiei de ştiri The Associated Press.

SUA vor adopta o poziţie mai agresivă în privinţa ameninţării nucleare reprezentate de Rusia

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Sergi Samper a suferit o accidentare groaznică. Sezon încheiat pentru fostul jucător al Barcelonei. Acum la Las Palmas, fotbalistul spaniol Samper, fost jucător la Barcelona, și-a rupt ligamentul gleznei stângi. Samper și-a făcut praf glezna și

Ultimele clipe de viaţă trăite de Monalisa Pandelea. Monalisa Maria Pandelea, tânără de 26 de ani din Piteşti, doborâtă de un cancer de piele, a lăsat în urmă ei multă durere şi multă uimire. De altfel, Societatea Română de Dermatologie

FCSB, regina AFAN-ului. Oamenii vicecampioanei din Liga 1 au acaparat premiile galei. Decernarea premiilor a avut loc duminică, 7 ianuarie, la Hotelul Intercontinental. Aflată la a cincea sa ediţie, Gala Asociaţiei Fotbaliştilor Amatori şi

Cu o vastă pregătire în domeniul ştiinţelor spirituale şi cu peste 8 ani experienţă în consilierea personală a oamenilor, Barbara Băcăuanu este formator şi astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de

Mândria Vioricai şi a lui Ioniţa de la Clejani şi-a început anul cu stângul. Fermecătoarea Margherita crede că fost lovită de farmece. Mai exact, bolidul ei de 70 mii euro. Descurcăreaţă, Margherita şi-a urcat maşina pe rampă şi a dus-o

În Germania, motorul de creştere al Europei, vânzările retailerilor au urcat cu 5% în primele 11 luni ale anului trecut. Creşterea, care nu include perioada sărbătorilor de iarnă, este cea mai puternică din 1994 încoace. Dispoziţia nemţilor

Economia locală este de­pen­dentă de Bucureşti şi de cele mai dez­voltate ze­ce judeţe, pe când zo­nele mai puţin dezvoltate precum Mehedinţi, Caraş-Severin sau Teleorman sunt „deşert“ pentru

♦ Anul 2017 a fost doar o încălzire pentru anii 2018, 2019, care se anunţă şi mai încărcaţi, afirmă Florin

♦ Uzina de la Mioveni a asamblat în 2017 aproape 314.000 de maşini, în scădere uşoară faţă de anul anterior, însă a punctat o creştere de 7% pentru SUV-ul Duster, cel mai scump model al

♦ Pe parcursul anului trecut s-au semnat circa 25 de tranzacţii cu terenuri în valoare de peste 2 mil. euro, respectiv un total de 175 mil. euro şi o suprafaţă cumulată de 100 de hectare, potrivit datelor companiei de consultanţă imobiliară

Cel mai popular vlogger moldovean, Ilie Bivol, a publicat duminică, 7 ianuarie, un nou video pe canalul său de YouTube. De data aceasta, tânărul vorbeşte despre casa în care locuia care a ars în

Unsprezece persoane şi-au pierdut viaţa în urma unei lupte cu arme la periferia staţiunii mexicane de pe litoralul din Acapulco între membrii din poliţia comunitară auto-numită şi locuitorii oraşului, relatează

Simona Halep are în această săptămână un plus de 303 puncte în clasamentul WTA faţă de Caroline Wozniacki, ocupanta locului al

Canadianca Eugenie Bouchard este una dintre cele mai apreciate jucătoare din circuitul feminin de tenis, dar nu pentru rezultatele ei din

Una dintre jucătoarele de tenis care era cotată cu cele mai mari şanse de domina topul mondial, în absenţa Serenei Williams, a ajuns într-o situaţie greu de

Prezentatorul Seth Meyers a dat startul galei de decernare a Globurilor de Aur duminică seară, o ceremonie care ss-a desfasurat pe fondul scandalului. "Bună seara doamnelor şi domnilor care

Oamenii de stiinta americani de la National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), al treilea cel mai important centru de sanatate din cadrul National Institutes of Health, cu sediul in Bethesda, statul Maryland,

O echipa de cercetatori in frunte cu Maurice Ohayon, de la Stanford University si care se ocupa de problemele somnului, au venit cu noi detalii legate de durerile de cap resimtite in cursul diminetilor. Pana

Toţi vor să citească ceea ce a scris Micahel Wolff în cartea sa. După cum se pare, informaţiile despre magnat şi despre stafful său aprind chiar şi pe terorişti ajutând la descărcarea cărţii pe internet. Iar librăriile nu mai fac faţă

Nacho Novo, fost fotbalist spaniol, a suferit un atac de cord în timpul unui meci demonstrativ disputat, duminică, în Germania, la