SUA şi Rusia au decis continuarea negocierilor. Este posibil un nou summit Biden-Putin 22.01.2022

22.01.2022 SUA şi Rusia au decis continuarea negocierilor. Este posibil un nou summit Biden-Putin Secretarul de Stat american, Antony Blinken, şi ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, au stabilit continuarea discuţiilor pentru depăşirea tensiunilor, urmând să fie formulate răspunsuri săptămâna viitoare şi existând posibilitatea unui



SUA şi Rusia au decis continuarea negocierilor. Este posibil un nou summit Biden-Putin

Secretarul de Stat american, Antony Blinken, şi ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, au stabilit continuarea discuţiilor pentru depăşirea tensiunilor, urmând să fie formulate răspunsuri săptămâna viitoare şi existând posibilitatea unui nou summit al preşedinţilor Joseph Biden şi Vladimir Putin.

SUA şi Rusia au decis continuarea negocierilor. Este posibil un nou summit Biden-Putin

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Banca Națională a României a anunțat noul curs de referință pentru astăzi, 11 martie. Din fericire pentru toți românii cu rate și chirii în euro, moneda europeană este în scădere față de ziua precedentă. Specialiștii […] The post

Un număr de 103.200 doze de vaccin AstraZeneca urmează să ajungă, joi, la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", informează un comunicat de presă al Comitetului Naţional de

Beneficiile cursurilor de condus defensiv, explicate în detaliu de către fostul pilot de raliuri Titi

Un număr de opt angajaţi din cadrul Primăriei Sectorului 5 au fost confirmaţi pozitiv la testul SARS-CoV-2 în ultimele zile, potrivit unui comunicat al autorităţii locale transmis, joi, AGERPRES. Şapte dintre cei opt angajaţi lucrează în

Traficul rutier pe Drumul European E85 a fost restricţionat de poliţişti, în Poşta Câlnău, din cauza unui accident rutier. O maşină s-a răsturnat iar şoferul, un vrâncean de 18 ani, a scăpat

Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 200.124, după ce joi, 11 martie, au fost înregistrate 1.896 de cazuri, în urma procesării a 4.919 de probe. Pe parcursul zilei de astăzi, 37 de persoane au fost răpuse de noul coronavirus, fiind

Primăvara este anotimpul în care natura revine la viață și cel în care putem renunța la hainele de iarnă, pentru a ne bucura de ținute mai lejere, în culori vii și cu imprimeuri deosebite. Totuși, pentru a

Supermeci pe Teatrul Viselor diseară între Manchester United și AC Milan. Absențe de marcă afectează afișul (vor lipsi De Gea, Rashford, Pogba, Mata la Man United, Ibrahimovic, Calhanoglu, Mandzukic, Rebic la Milan).

Aflarea concentrației de anticorpi după finalizarea imunizării a devenit o nouă preocupare a românilor care se vaccinează. Directoarea Centrului de Transfuzie Sangvină București explică cititorilor Libertatea cum pot fi citite valorile din

Agenția Italiană a Medicamentului a decis, joi, să oprească vaccinarea cu serul produs de AstraZeneca, după ce au apărut probleme de coagulare a sângelui la unii pacienți. O măsură similară a luat

Salariul mediu net s-a majorat în ianuarie cu 6,5% faţă de perioada similară din 2020, ajungând la 3.395 lei, dar a scăzut cu 6,2% faţă de nivelul înregistrat în decembrie 2020, arată datele transmise vineri de Institutul Naţional de

In acest moment, peste 300 de ore de continut video este incarcat pe YouTube in fiecare minut si numerele cresc intr-un ritm exploziv de la o luna la alta. Video bloggingul a devenit un fenomen […] The post Un Clujean a transmis live cel mai mare

Agenţia Europeană pentru Medicamente a recomandat, joi, autorizarea utilizării în Uniunea Europeană a vaccinului Johnson & Johnson împotriva coronavirusului, potrivit dpa. Acesta va fi al patrulea ser introdus în campaniile de imunizare din

Cea de-a 27-a rundă a Ligii 1, care a debutat ieir cu duelul Gaz Metan – Universitatea, scor 0-2, programează astăzi trei partide. De la ora 12:00 va avea loc Academica Clinceni – FC Voluntari, […] The post Zi de fotbal în Liga 1 »

Mijlocașul Octavian Popescu (19 ani) a jucat impresionant la primele lui apariții în Liga 1, apoi randamentul său a scăzut. A rămas cu un gol în 21 de partide și de șase meciuri nu a mai realizat nimic important pentru FCSB.

Privatizarea tutunului românesc, o afacere înecată în fum, care nu a fost niciodată cercetată

Ţesăturile preistorice ar putea prinde viaţă, graţie unui experiment inedit creat de doi elevi de la Colegiul Naţional Constantin Carabella, din Târgovişte, sub atenta coordonare a unui arheolog de la Curtea Domnească. Singura plantă din care

În mai puțin de 24 de ore, peste 5.740 de persoane s-au programat pentru imunizarea cu vaccinul produs de compania AstraZeneca, conform Comitetului Național de Coordonare a Campaniei de Vaccinare

”Nu am făcut nimic rău şi nu ne pare rău”, a reacționat tânăra pakistaneză, după ce universitatea din oraşul Lahore i-a exmatriculat-o pe ea și pe iubitul ei, pentru că l-a cerut de soț în campus, în prezența mai multor

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a anunţat, joi, că Ministerul Apărării Naţionale (MApN) îşi va deschide pentru public toate centrele de