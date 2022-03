SUA şi aliaţii vor elibera 60 milioane de barili de petrol din rezervele strategice pentru a calma preţurile. De unde va proveni jumătate din cantitate 02.03.2022

02.03.2022 SUA şi aliaţii vor elibera 60 milioane de barili de petrol din rezervele strategice pentru a calma preţurile. De unde va proveni jumătate din cantitate Statele membre ale Agenţiei Internaţionale a Energiei (IEA) au decis marţi să elibereze 60 milioane de barili de petrol din rezervele lor strategice, a anunţat ministrul japonez al Industriei, Koichi Hagiuda, după ce invadarea Ucrainei de către



Statele membre ale Agenţiei Internaţionale a Energiei (IEA) au decis marţi să elibereze 60 milioane de barili de petrol din rezervele lor strategice, a anunţat ministrul japonez al Industriei, Koichi Hagiuda, după ce invadarea Ucrainei de către Rusia a împins cotaţia barilului de petrol peste pragul de 100 de dolari, informează Reuters.

