SUA: Preşedintele Trump a scurtat o întâlnire cu liderii democraţi, după ce Nancy Pelosi l-a acuzat de "muşamalizare" 23.05.2019

23.05.2019 SUA: Preşedintele Trump a scurtat o întâlnire cu liderii democraţi, după ce Nancy Pelosi l-a acuzat de "muşamalizare" Donald Trump a respins miercuri acuzaţiile preşedintei Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, care susţinuse înaintea unei întâlniri cu liderul de la Casa Albă că acesta se ocupă



SUA: Preşedintele Trump a scurtat o întâlnire cu liderii democraţi, după ce Nancy Pelosi l-a acuzat de "muşamalizare"

Donald Trump a respins miercuri acuzaţiile preşedintei Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, care susţinuse înaintea unei întâlniri cu liderul de la Casa Albă că acesta se ocupă cu...

SUA: Preşedintele Trump a scurtat o întâlnire cu liderii democraţi, după ce Nancy Pelosi l-a acuzat de "muşamalizare"

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Premierul ungar Viktor Orban, ameninţat cu excluderea din Partidul Popular European (PPE, dreapta) a atacat vineri ”coşmarul” federalismului european şi a anunţat că lucrează la o ”renaştere” a Europei Centrale, condusă de Ungaria şi

La sfârşitul anului trecut, Primăria Focşani a instituit, prin Hotărâre de Consiliu Local, o taxă specială de salubritate pentru persoanele care nu au contract cu CUP

Comisarul european pentru Politică regională, Corina Creţu, a declarat, vineri, după protestul #şîeu de la nivel naţional, că Guvernul nu a trimis o solicitare de finanţare pentru studiul de fezabilitate al Autostrăzii Moldova, cu toate că

Generalul american Tod Wolters, fost pilot de vânătoare, a fost numit comandant suprem al forţelor aliate în Europa (SACEUR), a anunţat vineri

Traficul rutier a fost blocat vineri, timp de aproximativ 15 minute, pe Bulevardul Lascăr Catargiu până la Piaţa Romană şi pe Şoseaua Kiseleff de la Strada Arhitect Ion Mincu către Piaţa Victoriei, după ce

Olosz Gergely, fost preşedinte al ANRE şi fost senator UDMR, a fost arestat de catre autoritatile din Ungaria la data de 13.03.2019. Acesta a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la

PMP intenţionează să iniţieze o moţiune simplă pe Transporturi, a anunţat, vineri, preşedintele partidului, Eugen Tomac, care a afirmat că şi el se alătură protestului pentru lipsa de autostrăzi. El

Comisarul european pentru Politică regională, Corina Creţu, a declarat, vineri, că Bucureştiul este una dintre marile metropole europene "cele mai sufocate de trafic" şi a subliniat importanţa cooperării

Elina Svitolina (24 de ani, nr. 6 WTA) și Gael Monfils (32 de ani, nr. 19 ATP) au trecut prin momente groaznice în această dimineață. Cei doi se relaxau în camera de hotel când poliția a intrat peste ei, urlând

Campania de amploare #șîeu, desfășurată azi la nivel național, cea care susține construirea de autostrăzi pe teritoriul României, a sensibilizat și lumea fotbalului. În drumul lor către Bacău, acolo unde sâmbătă

Paris Jackson a vorbit prima dată public despre tatăl ei după apariția documentarului ”Leaving Neverland”. Fiica lui Michael Jackson a spus că nu este treaba ei să-l apere pe artist, vărul său făcând o treabă foarte bună și ea îl

Poliţiştii şi procurorii din Bucureşti instrumentează două dosare de tentativă de omor, doi bărbaţi fiind reţinuţi. În primul dosar, un bărbat de 43 de ani a înjunghiat, pe o stradă din Sectorul 4, o persoană fără adăpost, iar în cel

Monica Pop este, fără să exagerăm, poate cel mai cunoscut medic din România. Puțină lume știe, însă, că a trecut prin clipe de coșmar în urmă cu ceva timp. A fost diagnosticată cu cancer, dar a supraviețuit. Iar acum își trăiește

Uleiurile vegetale sunt benefice pentru organism. Bogate în acizi graşi esenţiali, ele menţin echilibrul organismului şi îi conferă nutrimentele de care are nevoie. Folosite la gătit sau la salatele uşoare, dau gust alimentelor şi ajută la

Cântăreţul britanic Sam Smith a dezvăluit că şi-a făcut o operaţie de liposucţie la vârsta de 12 ani, relatează Press Association. Sam Smith a stabilit două recorduri mondiale Guinness cu

Sunt deja ani buni de cand in fiecare zi, la Antena 3, subliniez nevoia disperata a Romaniei de autostrazi si cai ferate moderne. Am dedicat sute de ore de emisie subiectului autostrazi, in 10 ani. Poate

Căpitanul echipei PSG, brazilianul Thiago Silva (34 ani), va primi cetăţenia franceză, scrie France Football, menţionând că astfel se va elibera un loc pentru un jucător extracomunitar în

Migraţia externă începe să îşi arate efectele negative din ce în ce mai puternic, mai departe de impactul social şi demografic, rezultând şi într-o criză acută de forţă de muncă şi subdezvolatre economică a zonelor din care se

Neil Prakash, de 27 de ani, născut la Melbourne, a fost condamnat, vineri, la şapte ani şi jumătate de închisoare de o instanţă din Turcia după ce s-a recunoscut vinovat de "apartenenţa la o organizaţie teroristă armată". Fostul rapper a

De ce ai comis atacul? se întreabă pe sine însuşi, Brenton Tarrant, într-un pseudo-interviu dintr-un text de 87 de pagini. Tarrant este unul dintre membrii comandoului care a comis cele două atentate în moscheile neo-zeelandeze şi răspunde