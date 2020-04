SUA, lider în topul infectărilor cu COVID-19. Ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore 23.04.2020

23.04.2020 SUA, lider în topul infectărilor cu COVID-19. Ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore De la declanșarea pandemiei de COVID-19, SUA au înregistrat cele mai multe victime – 45.153, 1.738 de decese doar în ultimele 24 de ore. Pe plan global, Statele Unite au cel mai ridicat bilanț al persoanelor răpuse de coronavirus. VEZI AICI:



SUA, lider în topul infectărilor cu COVID-19. Ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore

De la declanșarea pandemiei de COVID-19, SUA au înregistrat cele mai multe victime – 45.153, 1.738 de decese doar în ultimele 24 de ore. Pe plan global, Statele Unite au cel mai ridicat bilanț al persoanelor răpuse de coronavirus. VEZI AICI: COVID-19 AR URMA SĂ FACĂ RAVAGII ÎN LUME, LA SFÂRȘITUL ANULUI. ANUNȚUL FĂCUT DE […] The post SUA, lider în topul infectărilor cu COVID-19. Ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.ro.

SUA, lider în topul infectărilor cu COVID-19. Ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Peste 22.000 de poliţişti, pompieri, jandarmi, poliţişti de frontieră şi paramedici SMURD sunt mobilizaţi în fiecare zi a minivacanţei de Paşti şi 1 Mai pentru siguranţa în trafic sau în locurile în

Campania electorală pentru alegerile europarlamentare începe sâmbătă, în cursa pentru un loc în PE se vor "lupta" 13 formaţiuni politice şi trei independenţi pentru a-i convinge pe alegători că

Românii care nu au avut vouchere de vacanţă sunt dispuşi să cheltuiască între 200 şi 400 lei de persoană pentru o mini-vacanţă de Paşte, majoritatea alegând în acest an destinaţii autohtone

La finalul sezonului, FCSB se va despărți sigur de 4 jucători care câștigă în medie peste 20.000 de euro pe lună: Stoian, Matei, Rusescu și Teixeira. FCSB se va despărți de nume grele după ultima etapă a actualului sezon.

Jale mare pentru o familie iubită din România. Întreaga comunitate a fost zguduită de o veste cutremurătoare. Nimeni nu s-ar fi așteptat la asta, cu atât mai mult în Săptămâna Mare. Tragedia s-a petrecut în familia unui preot din comuna Valu

Povestea vieţii Mântuitorului Iisus Hristos a fos subiectul a peste 50 de ecranizări cinematografice, în rolul principal jucând tot atâţia actori. Criticii de film din întreaga lume au considerat că cel mai bine rolul lui Iisus a fost

Nicolae Robu, primarul Timişoarei, a anunţat pe pagina sa de Facebook că lucrările la podurle Dragalina şi Eroilor avansează

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a promis sâmbătă că îi va înfrunta pe opozanţii săi din interiorul partidului său, (AKP, islamo-conservator), la câteva săptămâni după ce formaţiunea

Horoscopul zilei de 28 aprilie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 28 aprilie 2019 vine cu sfaturi pentru toate

Mii de timişoreni iau parte la Slujba de Înviere de la Catedrala Mitropolitană „Sfinţii Trei Ierarhi” din Timişoara, oficiată de ÎPS Ioan Selejan, mitropolitul

Românii vor afla, oficial, pe 2 mai, valoarea noului indice care va înlocui actualul ROBOR, în funcţie de care se calculează ratele în lei. Surse din BNR spun însă că noul indicator este deja calculat,

Valtteri Bottas, pilotul finlandez al celor de la Mercerdes, va pleca din pole-position duminică, în Marele Premiul al Azerbaidjanului, de la Baku. Cursa va începe la ora 15:00 și va fi în direct pe TV Digi Sport și TV Telekom

Tragedia s-a petrecut după slujba de Înviere, în localitatea Remeți din județul Mamarmureș. Din păcate, chiar dacă pompierii au intervenit de urgență, o femeie a murit. Este vorba chiar despre bunica preotului din Remeți, județul Maramureș.

Incident aviatic. Din cauza ploii torențiale, avionul care transporta Lumina Sfântă spre Sibiu nu a mai putut ateriza. Preoții vor lua Lumina de la Catedrala

Gheorghe Hagi, antrenorul celor de la Viitorul, a vorbit din nou despre meciul de luni cu CFR Cluj. Viitorul - CFR Cluj se joacă luni, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look

Un taxi în care se aflau şapte persoane, printre care şi doi copii, s-a răsturnat, duminică seara, pe raza comunei Laza, în urma accidentului o persoană rămânând încarcerată, transmite agenţia Agerpres. Potrivit informaţiilor furnizate de

Poliţia din Dorset a deschis o anchetă după ce o fotografie în care ar apărea trupul neînsufleţit al lui Emiliano Sala a apărut pe reţelele de socializare, informează

Real Madrid a profitat de înfrângerile suferite de Sevilla și Valencia în această etapă și s-a calificat matematic în grupele Ligii Campionilor sezonul viitor. Sevilla a pierdut în deplasare la Girona, 0-1, iar Valencia

Peste 270 de membri ai secţiilor de votare au murit în Indonezia din cauza oboselii şi a bolilor survenite orelor lungi în care au fost nevoiţi să numere milioane de voturi, informează The

Două dintre destinațiile de top din Peninsula Balcanică, Croația și Muntenegru se mândresc cu unele dintre cele mai bine păstrate orașe medievale, însă ceea ce le face cu adevărat interesante sunt peisajele luxuriante, o combinație între