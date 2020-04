SUA, îngenuncheată de COVID-19. Peste 1.000 de oameni au murit într-o singură zi. Mesajul ciudat al lui Donald Trump 04.04.2020

04.04.2020 SUA, îngenuncheată de COVID-19. Peste 1.000 de oameni au murit într-o singură zi. Mesajul ciudat al lui Donald Trump Statele Unite ale Americii au înregistrat în cursul zilei de vineri peste 1.000 de decese provocate de noul coronavirus. La nivel național, numărul total al morților care au o legătură directă sau indirectă cu COVID-19 a depășit cifra de



SUA, îngenuncheată de COVID-19. Peste 1.000 de oameni au murit într-o singură zi. Mesajul ciudat al lui Donald Trump

Statele Unite ale Americii au înregistrat în cursul zilei de vineri peste 1.000 de decese provocate de noul coronavirus. La nivel național, numărul total al morților care au o legătură directă sau indirectă cu COVID-19 a depășit cifra de 7.000, arată NBC. Potrivit statisticilor de la Johns Hopkins University, numărul total al victimelor a trecut […] The post SUA, îngenuncheată de COVID-19. Peste 1.000 de oameni au murit într-o singură zi. Mesajul ciudat al lui Donald Trump appeared first on Cancan.ro.

SUA, îngenuncheată de COVID-19. Peste 1.000 de oameni au murit într-o singură zi. Mesajul ciudat al lui Donald Trump

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Evoluția tot mai tumultoasă a monedei Euro i-a făcut pe români să creadă că lucrurile au scăpat de tot de sub control după ce au văzut afișat un preț cu mult sub valoarea știută de toată lumea! O știre preluată de la Google România pe

Curba randamentelor din România s-a deplasat în sus săptămâna trecută, cu circa şapte puncte de bază, evoluţie în convergenţă cu cele din pieţele internaţionale, influenţată şi de accelerarea inflaţiei pe plan intern, a declarat Andrei

Consiliul Uniunii Europene a aprobat luni standarde stricte de emisii de dioxid de carbon pentru autoturisme şi camionete, fiind astfel mai aproape de îndeplinirea obiectivelor sale în materie de climă, a

După 1-0 în tur, Barcelona primește vizita celor de la Manchester United, în returul semifinalelor UEFA Champions League. Antrenorul lui Manchester United, Ole Gunnar Solskjær se gândește la Barcelona, dar și la viitorul

Semnalăm apariția volumului Jurnalul unui personaj controversat (Editura RAO, 2019), din care redăm, în premieră, un mic

Curba randamentelor din România s-a deplasat în sus săptămâna trecută, cu circa şapte puncte de bază, evoluţie în convergenţă cu cele din pieţele internaţionale, influenţată şi de accelerarea inflaţiei pe plan intern, a declarat Andrei

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au decis luni prelungirea cu 120 de zile a perioadei de activitate a Comisiei speciale comune pentru sistematizarea, unificarea şi

Cel mai cunoscut terorist al României, Omar Hayssam a cerut clemență în fața judecătorilor pentru a fi scos de sub regimul de maximă siguranță. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA a aflat că în cei șase ani de când se află după gratii,

Celebra artistă Madonna va cânta la concursul Eurovision 2019, care va avea loc la Tel Aviv. Eurovison 2019 va avea loc la Tel Aviv, în luna mai. România este reprezentată la Eurovision 2019 de Ester Peony. Madonna va fi și ea prezență pe scena

Acuzații dure la adresa lui președintelui Federației Române de Judo, Cozmin Gușă! Citește mai

Toţi românii care stau la bloc trebuie să afle asta! Ultimele măsuri în privinţa celor care beneficiază de încălzire centralizată sunt

Simona Halep (2 WTA) e în centrul atenţiei la Rouen, fiind extrem de respectată şi de adversarele cu care se va duela în

Guvernul polonez propune transferul celor 43 de miliarde de dolari sub formă de active din fondurile de pensii private numite Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE) către conturile de pensii individuale, potrivit prim-ministrului Mateusz

Actorul de comedie Volodimir Zelenski ar câştiga cu o largă majoritate al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale în Ucraina, care va avea loc duminică, devansându-l cu un scor apreciabil pe actualul preşedinte ucrainean Petro

Craiova este în situația în care este și din cauză că l-a pierdut pe "bombardierul" echipei, Elvir Koljici. Atacantul de 23 de ani s-a accidentat la ultima acțiune a reprezentativei Bosniei și nici în cele mai negre vise ale

O investigație a fost deschisă la Paris, după descoperirea unei mașini parcate lângă Catedrala Notre-Dame, cu șapte canistre de gaz și pagini scrise în limba arabă, au spus procurorii, potrivit

Liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, a afirmat miercuri că raportul Comisiilor juridice privind solicitarea preşedintelui Klaus Iohannis de organizare a referendumului este un "fals", fiind amestecate mai

Juventus - Ajax 1-2 (în tur 1-1) // Antrenorul Ten Hag explică minunea de la Torino: "Un pas foarte important pentru fotbalul olandez. Naţiunea noastră ar putea progresa din nou, sunt semnale clare, dar nu ne vom mulţumim cu

”Asia Express” este un show televizat care a ”produs” rating, iar telespectatorii doresc să afle, bineînțeles, toate amănuntele din culisele emisiunii. Lucian Voicu – 30 de ani, operator de imagine la Asia Express – face

În nordul României, în Suceava, pare a veni Crăciunul și nu Paștele. Noaptea trecută, în zonele de munte din județul Suceava temperaturile au ajuns sub pragul de îngheț și stratul de zăpadă a atins 10 centimetri. În plus, drumarii