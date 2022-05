SUA anunţă un alt ajutor militar pentru Ucraina de 150 de milioane de dolari 07.05.2022

SUA anunţă un nou ajutor militar pentru Ucraina în valoare de 150 de milioane de dolari. Secretarul de stat american, Antony Blinken, a confirmat autorizarea noului pachet de sprijin militar.

