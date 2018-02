SUA ameninţă cu un atac iminent! 18.02.2018

Statele Unite ale Americii amenință cu un atac iminent în cazul în care președintele sirian, Bashar al-Assad, va continua să folosească arme chimice în războiul civil din Siria, informează romaniatv.net. „Evaluări publice şi fotografii arată în mod clar că regimul lui Al-Assad continuă să folosească arme chimice”, a declarat H.R. McMaster, consilierul pentru securitate naţională […] The post SUA ameninţă cu un atac iminent! appeared first on Cancan.ro.

