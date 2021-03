Studiu: Unde se află apa de pe planeta Marte 17.03.2021

17.03.2021 Studiu: Unde se află apa de pe planeta Marte Oamenii de știință au căzut de acord că pe planeta Marte se aflau râuri, lacuri, mări și oceane în urmă cu miliarde de ani. Însă acum cercetările de îndreaptă spre găsirea explicației



Studiu: Unde se află apa de pe planeta Marte

Oamenii de știință au căzut de acord că pe planeta Marte se aflau râuri, lacuri, mări și oceane în urmă cu miliarde de ani. Însă acum cercetările de îndreaptă spre găsirea explicației dispariției...

Studiu: Unde se află apa de pe planeta Marte

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Grupul Bittnet (BNET), integrator local de soluţii IT&C şi furnizor de servicii de training în domeniul IT, şi-a bugetat pentru anul în curs venituri de 125 de milioane de lei, care vor genera un EBITDA de 9,5 milioane de lei şi un profit net de

Ordonanţa de Urgenţă care permite românilor să îşi amâne plata ratelor la credite, pentru o perioadă de până la 9 luni, din cauza pandemiei coronavirusului, a fost publicată în Monitorul Oficial şi intră în vigoare. Ordonanţa a fost

Norocul e de departe cel mai valoros atunci când îl întâlnești la Superbet! Fie că-ți aduce un câștig uluitor cum numai Superbet plătește, fie că-ți aduce o serie de bilete câștigătoare în urma căreia îți refaci moralul. Pariurile pe

Se poate spune că Ungaria era deja „imunocompromisă“, astfel că atunci când a lovit pandemia de coronavirus, democraţia rănită a Budapestei s-a dovedit a fi prea vulnerabilă, scrie Washington

Dacă te afli pentru prima dată în fața unei liste cu evenimente din sport și vrei să înțelegi cum funcționează matematica din spatele câștigurilor obținute, este important să te familiarizezi cu un concept-cheie al pariurilor

Sărbătoare 30 martie 2020 - Astăzi se pomenește un sfânt important în bisericile de la noi din

Aplicaţiile de pontaj de la distanţă şi cele care centralizează munca angajaţilor care lucrează de acasă, în această perioadă de criză generată de coronavirus, îi ajută pe salariaţi să fie mai responsabili şi mai motivaţi, a spus

După ce a adus un titlu pentru Real Madrid în FIFA 20, Marco Asensio a fost decisiv și pentru Spania într-un meci cu Germania. Dacă tot s-a amânat amicalul pe care cele două selecționate trebuiau să îl dispute în martie, Spania și Germania au

Cristina Neagu (31 de ani) a anunțat că toți banii strânși pe tricourile din colecția personală CN8 vor merge pentru ajutorarea spitalelor din România. Desemnată de patru ori cea mai bună jucătoare din lume, Cristina Neagu a anunțat că va

Epidemia din cauza coronavirusului a cauzat 743 de decese în cursul ultimelor 24 de ore în Statele Unite, bilanţul total ajungând la 3.603, a anunţat miercuri Centrul pentru controlul şi prevenţia bolilor

Ford a lansat noul Kuga, nu în Spania, cum era programat, ci în mediul online. Cea de-a treia generație a SUV-ului Ford se bazează pe platforma pe care a fost construit și Focus. Circa 70% din elemente sunt

Aproape o treime dintre angajaţi lucrează de acasă şi tot atâţi sunt de părere că actuala criză generată de coronavirus va mai dura 1-2 luni, principala provocare privind îndeplinirea sarcinilor de serviciu ţine de lipsa unei comunicări

Un nou medicament dă speranțe bolnavilor infectați cu noul coronavirus care fac forme grave ale bolii. Acesta este testat în Europa, în Italia, Spania, Germania şi Franţa iar medicamentul a fost gândit să trateze artrita reumatică. Are însă

FCSB ar putea rămâne în perioada următoare fără doi dintre cei mai importanți jucători. Nu numai Florinel Coman e urmărit de cluburi din alte campionate, există interes și pentru celălalt tânăr bine cotat, Dennis Man (21 de

Antrenorul de 51 de ani al echipei Al-Hilal se află în autoizolare în Arabia Saudită din cauza pandemiei de coronavirus. Această ”pauză forțată” i-a picat mănușă tehnicianului de 51 de ani, care profită de timpul liber pentru a se

Coronavirus România - S-a intrat in scenariul 4 dupa ce am depasit 2.100 de cazuri la noi in

14 ţări membre UE au avertizat împotriva încălcării statului de drept în spațiul comunitar, pe motivul luptei împotriva pandemiei cu coronavirus, transmite AFP. "În această situaţie fără

În Islanda, detectivi de top încearcă să ia urmele persoanelor care au avut contact apropiat cu purtători cunoscuţi ai

Mai multe regiuni din Italia au început să facă din ce în ce mai multe teste entru detectarea anticorpilor împotriva noului coronavirus în rândul populaţiei. Prin această măsură italienii speră într-o revenire progresivă la normalitate,

Primăria Capitalei anunţă că sprijină primăriile de sector care au nevoie de ajutor în lupta contra coronavirusului. Prin Compania Municipală Eco Igienizare şi prin Compania Municipală Parcuri şi