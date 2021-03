Studiu. O proteină umană ar putea fi noul tratament pentru vindecarea alergiilor, a astmului şi a bolilor autoimune 14.03.2021

14.03.2021 Studiu. O proteină umană ar putea fi noul tratament pentru vindecarea alergiilor, a astmului şi a bolilor autoimune Cercetătorii de la Universitatea Naţională din Australia (ANU) au descoperit o proteină care ar putea combate astmul şi anafilaxia. Într-un studiu publicat joi în Cell, echipa de cercetători a dezvăluit că descoperirea ar putea oferi soluţia



Cercetătorii de la Universitatea Naţională din Australia (ANU) au descoperit o proteină care ar putea combate astmul şi anafilaxia. Într-un studiu publicat joi în Cell, echipa de cercetători a dezvăluit că descoperirea ar putea oferi soluţia pentru împiedicarea organismului uman să dezvolte alergii, boli autoimune şi astm, relatează Agenţia Xinhua.

