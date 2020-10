Studiu: 86 % dintre persoanele depistate cu coronavirus nu prezentau simptome asociate Covid-19 09.10.2020

Un studiu efectuat în Marea Britanie pe aproximativ 36.000 de persoane infectate cu coronavirus a arătat că 86,1 % dintre acestea nu au avut simptome cheie la momentul depistării infecției, notează cnbc.com, citată de Observatornews.ro.



Un studiu efectuat în Marea Britanie pe aproximativ 36.000 de persoane infectate cu coronavirus a arătat că 86,1 % dintre acestea nu au avut simptome cheie la momentul depistării infecției, notează cnbc.com, citată de Observatornews.ro. Cercetătorii britanici de la University College London au efectuat o analiză pe informațiile colectate în bazele de date oficiale din […]

