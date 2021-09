Strategia Romgaz, cel mai mare producător de gaze din România: Producţia a scăzut cu 15% din 2010, dar compania are la saltea peste 530 mil. euro 29.09.2021

„Numerarul, echivalentul de numerar şi alte active financiare (depozite la bănci şi titluri de stat achiziţionate) au fost la 30 iunie 2021 în sumă de 2.609,6 milioane lei, faţă de 2.412,4 milioane lei la finalul anului 2020 (plus 197,2 milioane lei)“, se arată în raportul semestrial pe anul acesta al Romgaz.

Actorul Geoffrey Palmer, cunoscut pentru rolurile din sitcomuri, precum Butterflies, As Time Goes By și The Fall and Rise of Reginald Perrin, a murit la 93 de ani. Actorul a murit în locuința sa, a

Codin Maticiuc și familia acestuia au trecut cu bine peste Covid-19. Vedeta a ținut să le transmită prietenilor săi de pe Facebook, printr- postare, că încă mai are ceva timp de stat în izolare, deși […] The post Codin Maticiuc s-a

Organizatorii Australian Open au anunțat că vor fi luate măsuri extreme pentru ca primul turneu de Grand Șlem al anului 2021 (18-31 ianuarie) să se poată desfășura în condiții extraordinare provocate de pandemia de coronavirus. Astfel, pentru a

Dacă adevărul este prima victimă într-un război, transparenţa a pierit prima în lupta împotriva Covid-19, lipsa de control şi supervizare urmând

Pentru prima dată în istoria SUA, această ţară va avea o femeie vicepreşedinte, pe Kamala Harris, în vârstă de 56 de ani, care va fi de asemenea prima persoană de culoare în această funcţie, scrie AFP. La puţin timp după anunţul presei

După 6 zile de chin și de stat departe de fetițele sale, Andreea Bălan a fost externată. Artista se simte bine și de-abia așteaptă să ajungă acasă, după cum chiar ea le-a mărturisit fanilor săi. […] The post Andreea Bălan a fost

O petrecere desfăşurată într-un cadru privat a fost întreruptă de poliţişti, într-o comună din Olt, 10 dintre invitaţi fiind sancţionaţi cu

Vânzările din comerţul cu amă­­nuntul, cel mai im­por­tant indicator pen­tru consumul privat, au cres­cut în septembrie cu 4,6% an/an, evoluţie care a fost sus­ţinută de vânzările de produse ne­ali­men­tare, care au înregistrat un

Peste puțin timp, va începe un nou episod al derby-ului Rhone Alpes, dintre Olympique Lyon și Saint-Etienne. Rivalitatea dintre cele două cluburi este atât de aprigă încât în urmă cu câțiva ani, un fost lyonez […] The post Cum

Principalul opozant rus Alexei Navalnîi l-a felicitat pe Joe Biden pentru câştigarea alegerilor prezidenţiale, în contextul în care Kremlinul nu a reacţionat încă la scrutinul din

Loteria Română a organizat azi noi trageri. Reportul la categoria I a jocului Joker este de peste 13,53 milioane lei (peste 2,78 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este in valoare de peste 565.000 de lei (peste 116.000 de

Şeful de cabinet al Casei Albe, Mark Meadows, a fost confirmat pozitiv pentru virusul SARS-CoV-2. Acesta este cel mai recent caz de Covid-19 depistat în rândul oficialilor care au acces la preşedintele SUA. Nu

Companiile din Germania vor putea utiliza aşa-numitul Nutri-Score din această săptămână deşi acesta a stârnit controverse o vreme şi a fost criticat de unele state membre, scrie

Dan Petrescu și CFR Cluj sunt la un pas să „divorțeze”, iar momentul ar putea interveni până la finalul acestei săptămâni. Gazeta Sporturilor a aflat că „Bursucul” e la un pas să bată palma cu saudiții de la Al Nasr. Petrescu,

De săptămâna trecută, deprecierea dolarului a accelerat şi s-a adâncit peste aşteptările unor

Global Vision are în dezvoltare 100.000 mp şi va continua să investească în Constanţa, Bucureşti, Timişoara, Arad,

Două echipe într-un meci de fotbal-patinaj la Salt Lake City, Utah. Spre final, jucătorii de-abia se mai vedeau în ninsoarea abundentă. Sporting Kansas City a învins cu 2-0 pe terenul lui Real Salt Lake. În unele regiuni ale Statelor Unite, e deja

Cesare Prandelli, cu care Adrian Mutu reușea 66 de goluri în 93 de partide în patru sezoane în Serie A, l-a înlocuit pe Iachini la Fiorentina. Fostul selecționer italian i-ar putea însă ceda locul la vară lui Maurizio Sarri. „Este un

Două percheziţii au avut loc azi, 10, noiembrie, în Vălenii de Munte şi comuna Teişani, la un cămătar acuzat de lipsire de libertate în mod ilegal, şantaj şi

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat, marţi, statul român, pentru că nu a asigurat unui cetăţean român şi unui cetăţean moldovean, hrană fără carne de porc, în închisoare, deşi îşi declaraseră credinţa