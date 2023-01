Stoltenberg admite că Rusia nu trebuie subestimată, de aceea vrea susţinerea Ucrainei pe termen lung 11.01.2023

11.01.2023 Stoltenberg admite că Rusia nu trebuie subestimată, de aceea vrea susţinerea Ucrainei pe termen lung Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, afirmă că Rusia îşi menţine obiectivele militare şi recunoaşte că nu trebuie subestimată, de aceea crede că Alianţa Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană trebuie să susţină apărarea Ucrainei



Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, afirmă că Rusia îşi menţine obiectivele militare şi recunoaşte că nu trebuie subestimată, de aceea crede că Alianţa Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană trebuie să susţină apărarea Ucrainei pe termen lung.

