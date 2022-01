Stoltenberg a anunţat posibilitatea unei soluţionări politice a divergenţelor dintre NATO şi Rusia 10.01.2022

10.01.2022 Stoltenberg a anunţat posibilitatea unei soluţionări politice a divergenţelor dintre NATO şi Rusia Totodată, secretarul general a ameninţat cu „măsuri de descurajare NATO” în cazul agravării relaţiilor dintre alianţă şi Federaţia



Stoltenberg a anunţat posibilitatea unei soluţionări politice a divergenţelor dintre NATO şi Rusia

Totodată, secretarul general a ameninţat cu „măsuri de descurajare NATO” în cazul agravării relaţiilor dintre alianţă şi Federaţia Rusă.

Stoltenberg a anunţat posibilitatea unei soluţionări politice a divergenţelor dintre NATO şi Rusia

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Sâmbăta, 27 februarie, creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Procopie Decapolitul. Acesta s-a afirmat ca apărător al icoanelor în timpul perioadei iconoclaste din vremea împăratului Leon Isaurul. Motiv pentru care a fost arestat și

Specialiştii Institutului Naţional de Sănătate Publică au lansat un avertisment cu privire la creşterea numărului de accidente produse de folosirea nechibzuită a lămpilor UV. Aceştia mai spun că nu este recomandată utilizarea lămpilor UV

A trecut printr-o dramă greu de descris și a dus o copilărie pe care niciun om nu și-o dorește. Ticy, căci despre el este vorba, a dus o luptă grea, dar într-un final a ieșit […] The post Copilăria dureroasă îndurată de un cunoscut

Consilierul judeţean Dana Maria Morăraş (PSD) a povestit cum un reprezentat al DSP Sibiu ar fi sunat-o pe mama sa, care a avut Covid-19, după ce aceasta a

Agenţia pentru medicamente (FDA) a Statelor Unite a autorizat, sâmbătă, noapte, vaccinul împotriva COVID-19 creat de compania Johnson & Johnson. Acesta este cel de-al treila vaccin aprobat în SUA, după cel de la Pfizer BioNtech, care a primit

Jumătate din ingredientele folosite în industria berii – cereale, hamei – sunt de provenienţă locală, potrivit Asociaţiei Berarii României. Ponde­rea urcă chiar până la 70% în cazul celor mai mari jucă­tori din

Faimoșii au pierdut din nou în fața Războinicilor și au fost nevoiți să mai facă o nominalizare. Șase dintre aceștia au propus-o pe Elena Marin. Înainte ca Daniel Pavel să citească numele concurenților nominalizați, echipa […] The

Oamenii de ştiinţă au descoperit că viruşi similari cu tulpina care provoacă COVID-19 pot supravieţui pe ţesături uzate în mod obişnuit timp de până la trei zile. Studiul a testat cât rezistă noul coronavirus pe poliester, policoton şi

Noi date ale unui studiu britanic, dat publicității astăzi, relevă faptul că o singură doză a vaccinului anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer/BioNTech reduce numărul infectărilor asimptomatice şi ar putea să diminueze în mod semnificativ riscul

Grupul polonez Ferro, care comercializează echipamente sanitare şi instalaţii, spune că România şi-ar putea creşte importanţa în rândul ţărilor în care grupul este

România rămâne o ţară care prezintă inte­res pentru grupul Generali, precum şi toată re­giunea Europei Centrale şi de Est, în care gru­pul are în derulare investiţii, a spus Philippe Donnet, CEO al Generali Group, într-o

Florinel Coman (22 de ani) a primit cartonașul galben în meciul câștigat de FCSB cu FC Botoșani, scor 2-0, și va rata duelul „roș-albaștrilor” din următoarea rundă, cu Gaz Metan Mediaș. Cronica meciului FC Botoșani - FCSB 0-2, AICI:

Prințul Philip, în vârstă de 99 de ani, a fost mutat, luni, cu o ambulanță, la un alt spital din Londra pentru a continua tratamentul împotriva unei infecții, a anunțat Palatul Buckingham, potrivit CNN. Ducele de Edinburgh a fost transferat,

Azi au familiile lor sau unii dintre ei chiar au rămas singuri, însă în trecut au avut parte de adevărate povești de dragoste unde cuvintele cheie nu au fost, din păcate, „happy end”. CANCAN.RO a […] The post Top 3 cupluri din România

Cele mai vizitate locuri din România de către turiştii străini au fost marile oraşe, care au primit anul trecut peste 364.000 turişti, conform datelor de la Institutul Naţional de

Callum Hudson-Odoi (20 de ani) a pus mâna pe minge în propriul careu în Chelsea - Manchester United 0-0, dar „centralul” Stuart Attwell nu a dictat 11 metri, aparent spunându-i lui Harry Maguire, căpitanul „diavolilor”: „Dacă aș fi dat

Compania Lidl a mărit considerabil salariile în anul 2021. Un casier al centrului commercial are venitul net de 3.000 de lei lunar. În prezent, cel mai mic venit net oferit angajaților Lidl e, în medie, […] The post Ce salariu are un angajat

Doi copii sunt în stare gravă după ce s-au opărit cu ciorbă. O fetiţă de un an şi nouă luni a ajuns în stare gravă la Spitalul din Huşi cu arsuri pe 50% din corp. Ulterior, micuţa a fost transferată cu un elicopter SMURD la Spitalul Sf.

Primul interviu al ducilor de Sussex după renunțarea la obligațiile care le reveneau în cadrul familiei regale britanice a fost acordat celebrei realizatoare Oprah Winfrey și va fi difuzat

Poliţiştii doljeni au făcut luni, 1 martie, percheziţii la locuinţa tânărului care a blocat un autoturism pe un drum judeţean şi i-a ameninţat pe ocupanţii maşinii cu un pistol şi au găsit două pistoale tip airsoft, şapte butelii de gaz