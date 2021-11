Ştim cine va fi eliminat diseară la Asia Express! Ultima echipă dată afară din show-ul Antena 1 24.11.2021

Diseară are loc ultima eliminare din show-ul fenomen "Asia Express". Rândurile se strâng, iar în concurs au rămas cele mai puternice trei echipe. CANCAN.RO a aflat ce echipă va părăsi "Drumul Împăraților" din show-ul Antena

Un pieton a fost accidentat de o autospecială SMURD aflată în misiune, în această după-amiază, în municipiul Braşov. Victima are 60 de ani şi se afla pe trecerea de pietoni când a fost

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a primit, sâmbătă, a doua doză a vaccinului împotriva coronavirusului. Lui Netanyahu i s-a administrat prima doză la 19

Mai multe județe din țară au probleme în alimentarea cu energie electrică, au confirmat pentru MEDIAFAX surse oficiale din Transelectrica. Afectate sunt județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița Năsăud,

Romaqua Group, cel mai mare îmbuteliator de apă minerală naturală cu branduri precum Borsec, Aquatique şi Stânceni, controlat de antreprenorii Octavian Creţu şi Nicolae Palfi, se află pe prima poziţie în topul firmelor cu acţionariat

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri achiziționarea a 300 de milioane de doze de vaccin anticoronavirus produs de Pfizer/BioNTech, scrie publicația Deutsche Welle. Această nouă tranșă se adaugă celorlalte 300 de

Viitorul - Hermannstadt se joacă azi, de la 19:00, în primul joc oficial din 2021 în Liga I. Confruntarea de la Ovidiu reprezintă o restanță din etapa a 12-a și pare șansa perfectă pentru ca Rednic să obțină primul succes pe banca

Dunărea Brăila-Fleury Loiret 29-27: Brăila a condus și cu 6 goluri diferență, dar și-a complicat situația pe finalurile de repriză. A bifat însă primul succes în EHF European League Dunărea Brăila a debutat cu un succes în grupele EHF

Marea Britanie vaccinează 200.000 de oameni pe zi contra Covid și are ca obiectiv să ridice ritmul campaniei de imunizare la 2 milioane pe săptămână, a declarat duminică secretarul pentru Sănătate Matt Hancock, potrivit Hotnews, care citează

Bogdan Oneț și-a adus aminte de telefonul primit din partea mamei lui Oaidă în momentul în care Viitorul lui Gică Hagi îi dădea târcoale jucătorului lui Atletico

Să întocmești retrospectiva unui devenise de multă ceva banal. Anii prezentau repetiții, încât ce se putea spune părea rutină. Retrospectivele erau reflexe, oarecum contabile. 2020 a fost, însă,

Businessul Trufex din Timişoara a în­ceput în urmă cu 17 ani, printr-o in­ves­ti­ţie de 3.000 de euro, după ce fondatorul Felix Biriescu a des­co­perit po­ves­tea trufelor printr-o cunoş­tin­ţă şi a fost ime­diat fascinat de

Weekendul trecut, din cauza aglomeraţiei, imprudenţei şi lipsei de civilizaţie montană, Salvamont Neamţ a trebuit să facă faţă mai multor accidente care au avut loc în zona Durău. Au primit îngrijiri

România a produs în 2019, ultimul an pentru care există date publice, electrocasnice de aproape 7 mld. lei, piaţa crescând cu 6% faţă de anul anterior, dar fiind de patru ori mai mare decât în urmă cu un

Pe masura ce costul energiei regenerabile continua sa scada, din ce in ce mai multe gospodarii trec la surse curente de energie regenerabila. Printre cele mai accesibile si abundente dintre acestea se numara panourile solare, sau panourile

Vicepreședintele PSD, Mihai Tudose scrie pe pagina sa de facebook, că după primele două săptămâni de vaccinare, au rămas peste 100.000 doze nefolosite, 100.000 de vârstnici și bolnavi cronic sunt

Patru companii locale produc carne de melc în valoare de 50 mil. lei cu 270 de salariaţi. Este vorba de Rolux (Hunedoara), BBG Acces Consult (Tulcea), Egan Prod (Mureş) şi Bioprod (Sibiu), conform datelor ZF obţinute din informaţiile

Ministrul Mediului, Tanczos Barna (44 de ani), consideră că trebuie reluate discuțiile pentru o posibilă introducere a unei taxe auto, pe poluare. Tanczos Barna a declarat că va demara discuțiile cu producătorii și dealerii auto pentru a se

Alex Bodi a trecut printr-o perioadă dificilă și a stat în arest preventiv pentru 40 de zile. În toată această perioadă, însă, sprijin de nădejde i-a fost iubita sa, Daria Radionova. Nici măcar ei nu […] The post Daria Radionova,

Gigi Becali (62 de ani), patronul de la FCSB, a avut o nouă intervenție în spațiul public marți dimineață. Latifundiarul spune că echipa sa va disputa un meci amical în cantonamentul din Turcia și că, în acest mod, echipa nu va mai fi

Tomisului, Teodosie, spune că oamenii trebuie să țină cont de sfatul medicului și de propria conștiință când decid dacă se vaccinează sau nu și precizează că el nu se vaccinează, fiindcă are