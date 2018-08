Steven Seagal a primit un job de la Vladimir Putin. Cu cât va fi plătit actorul pentru noua misiune pe care a acceptat-o 06.08.2018

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a numit pe actorul american Steven Seagal emisar special în Statele Unite, în încercarea de a îmbunătăți relațiile dintre cele două țări în ceea ce privește “sfera umanitară”, relatează BBC. Altfel spus, el a devenit un fel de ambasador al bunăvoinţei, cum este cazul ONU. Noua misiune a starului de la […] The post Steven Seagal a primit un job de la Vladimir Putin. Cu cât va fi plătit actorul pentru noua misiune pe care a acceptat-o appeared first on Cancan.ro.

