Steven Gerrard îl compară pe Ianis Hagi cu „pâinea feliată”! 23.08.2020

23.08.2020 Steven Gerrard îl compară pe Ianis Hagi cu „pâinea feliată”! După evoluțiile modeste din acest început de sezon, Ianis Hagi a intrat în gura presei și a fanilor de pe „Ibrox”, însă managerul său, Steven Gerrard, îl apară. Cele mai tari bilete de pariuri, analize, oferte, cote și pronosticuri



Steven Gerrard îl compară pe Ianis Hagi cu „pâinea feliată”!

După evoluțiile modeste din acest început de sezon, Ianis Hagi a intrat în gura presei și a fanilor de pe „Ibrox”, însă managerul său, Steven Gerrard, îl apară. Cele mai tari bilete de pariuri, analize, oferte, cote și pronosticuri le găsiți zilnic exclusiv pe pariuri1x2.ro! La finalul partidei cu Livingston, scor 0-0, în care Ianis Hagi […] The post Steven Gerrard îl compară pe Ianis Hagi cu „pâinea feliată”! appeared first on Cancan.ro.

Steven Gerrard îl compară pe Ianis Hagi cu „pâinea feliată”!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Florin Mergea, 34 de ani, fost numărul 7 ATP la dublu, a cucerit azi împreună cu Andre Begemann trofeul pus în joc în challenger-ul de la Meerbusch (Germania), disputat pe zgură și dotat cu premii totale de 46.600 de euro. Succesul de la

Anul trecut a fost promulgată legea ce permite farmaciilor să comercializeze medicamente fără prescripție (OTC) și în mediul online, iar normele de aplicare au intrat in vigoare in aprilie 2019. Doina

După o prezență de peste un an și jumătate pe platforma Marketplace, compania Altex a decis să retragă. Motivul deciziei este creşterea comisioanelor practicate de eMag, ceea ce a

Antreprenorii Andrei Vasile şi Mihai Vadan au creat SanoPass, o com­panie ce emite abonamente medicale de pre­venţie oferite de angajatori ca bene­ficii pentru angajaţi, prin intermediul unei aplicaţii mobile. Reţeaua are par­teneri precum

Flagship-urile Huawei, lăudate pentru performanţa impresionantă a camerei foto, au lăsat de dorit în ultimii ani la nivelul înregistrărilor video, rămânând în urma rivalilor săi la acest capitol. Tocmai de aceea, chinezii au anunţat lansarea

Simona Halep a ajuns la New York, acolo unde săptămâna viitoare va evolua la US Open, ultimul Grand Slam al

O taxă pe poluarea provocată de maşini pe care guvernul lituanian intenţionează să o introducă în 2020 ar putea aduce venituri suplimentare estimate la 10, până la 15 milioane la bugetul ţării în primul an, a anunţat ministrul mediului

Britanicul Neil Campbell, de profesie arhitect, a intrat în Cartea Recordurilor după ce a reușit să se deplaseze cu o viteză de 280 km/h pe bicicletă.E adevărat, nu numai prin forțe proprii, dar realizarea rămâne valabilă.Pe 17 august, Neil

Cei 200 de mii de turişti care şi-au petrecut minivacanţa de Sfânta Maria pe litoral au lăsat în hoteluri şi restaurante peste 25 de milioane de euro, un profit record, cu mult peste încasările

Nu vă temeţi, locuitori ai Groenlandei! Când/dacă insula va deveni proprietatea lui Donald Trump, acesta promite să nu construiască niciun zgârie-nori

Summer Holiday mood on! Fie că ai plănuit o vacanţă la munte sau la mare, produsele tale favorite de la www.sensodays.ro sunt un must have în bagajul de travel. Iar pentru că vara aceasta se poartă Sensodays, Adina Halas, Andreea Perju şi Geanina

A spune adio Regatului Unit întins pe nisip şi degustând feluri de bucate europene... Ideea originală a unui olandez în vederea Brexitului a suscitat interesul a mii de persoane marţi, relatează

Una dintre cele mai cunoscute bănci din Europa a anunţat că va cere clienţilor săi bogaţi, persoane fizice, să plătească pentru a putea avea un depozit bancar, în loc să le plătească dobândă, informează

Investiţiile productive ar putea creşte cu un ritm mediu anual de 3,6% în perioada 2019-2021, pe fondul nivelului redus al costurilor de finanţare, al programelor în derulare asociate co-organizării Euro 2020 şi perspectivelor favorabile pentru

Averea imobiliară a retailerilor alimentari - respectiv terenu­rile şi clădirile pe care aceştia le deţin în proprietate - era evaluată la finalul anului trecut la peste 15 mld. lei, arată calculele ZF făcute pe baza bilanţurilor depuse anual

Consiliul de Securitate al ONU se întruneşte joi într-o sesiune de urgenţă, la solicitarea Rusiei şi Chinei, care denunţă un test american de rachetă cu rază intermediară de acţiune efectuat duminică în Statele Unite, relatează

Germania are nevoie de o lege care să interzică băncilor să treacă dobânzile negative mai departe către clienţii de retail, a declarat premierul Bavariei Markus Soeder pentru ziarul german Bild, scrie

Televiziunea Romană reuneşte pe scena Festivalului Internaţional Cerbul de Aur 2019 trei artişti îndrăgiţi de public: Laura Bretan, Ester Peony şi Olivier Kaye. În premieră, pe 22 august, Laura, Ester

Dorian Diaconu, angajat cu serviciul în zona Aurel Vlaicu: „Eu vin şi plec mai devreme decât majoritatea celor care lucrează în zonă, pentru că mi-e mai simplu, dar şi pentru că vreau să nu prind aglomeraţia. Chiar şi aşa, tot e aglomerat

Serie A, competiție dominată de-a lungul ultimului deceniu de Juventus Torino, revine în acest weekend, odată cu meciul dintre Parma și echipa lui Cristiano Ronaldo, iar România va fi, din nou, reprezentată în unul dintre cele mai puternice