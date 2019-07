Stephan El Shaarawy pleacă în China, Shanghai Shenhua! Are un salariu faraonic: 40 de milioane în trei sezoane 08.07.2019

Stephan El Shaarawy a ales, la 26 de ani, să se transfere la Shanghai Shenhua, ce va plăti Romei 16 milioane de euro plus alte 2 milioane bonus. Va deveni al doilea cel mai bine plătit jucător italian. AS Roma continuă mişcările masive de trupe din această vară cu o nouă vânzare. ...

În timp denumirea de boem (bohemian) a fost adoptată de către cei care preferau libertatea, sinceritatea, creativitatea, în defavoarea unui stil de viață liniștit și confortabil, de cei care nu vor să țină cont de legi în general, de reguli,

Ce le-a dat unor prin cap să scoată la licitaţie? Citește mai

Un pește Lună a eșuat zilele trecute pe o plajă din Australia, spre uimirea localnicilor. Citește mai

Numărul românilor care cred că lucrurile în Europa merg într-o direcţie bună a crescut semnificativ de la începutul anului, arată un sondaj de opinie INSCOP Research. Citește mai

Europarlamentarul PNL Sigfried Mureșan descrie, pe pagina personală de Facebook, modul vor decurge negocierile dintre Parlamentul European și Consiliul UE privind numirea primului procuror-șef al Uniunii Europene și vorbește despre

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al judeţului Mehedinţi a desfăşurat marţi o acţiune de distrugere a elementelor de muniţie rămase neexplodate pe raza judeţului Mehedinţi, care au fost ridicate de echipajul pirotehnic

Un bărbat din Slobozia, în vârstă de 69 de ani, a ajuns la spital şi s-a ales şi cu dosar penal, după ce a provocat un accident rutier în apropiere de

„Fiecare dintre noi ar trebui să aibă o casă în care să se simtă bine, iar obiectivul nostru este ca îmbunătăţirea locuinţei să devină accesibilă tuturor”. Acesta este noul mod de gândire al unui magazin de bricolaj, care este dispus

Un grup de protestatari, care a venit miercuri, 20 martie, la Judecătoria Orhei pentru a-l sprijini pe Gheorghe Petic şi a cere eliberarea acestuia, a fost stropit cu gaze lacrimogene în momentul în care fostul poliţist de frontieră a fost escortat

Poliţiştii Brigăzii Rutiere din Bucureşti şi-au scos motocicletele la încălzire pentru a se pregăti de misiunile pe două roţi din acest

Prinţul Harry (34 de ani) şi Meghan Markle (37 de ani) au adus un omagiu victimelor masacrului din Noua Zeelandă, la ambasada ţării din

Un amplu studiu efectuat, la nivel mondial, asupra preţurillor la produsele şi serviciile de bază din 2018, precum alimentele, transportul, utilităţile sau chiriile, evidenţiază cele mai scumpe şi cele mai ieftine oraşe din

Dacă reprezentativa U-21 se pregăteşte pentru Campionatul European din luna iunie, în schimb, generaţiile care vin din spate, probabil, vor fi acasă, atunci când se vor juca turneele

Un bărbat de 34 de ani din judeţul Bacău care a accidentat mortal un biciclist a fost achitat de judecători, victima fiind considerată principala vinovată. Tânărul de la volan nu deţinea permis de conducere şi a produs accidentul în timp ce

Casa unor zălăuani a fost jefuită în miezul zilei de către persoane neidentificate. Hoţii au furat bani şi bijuterii, apoi s-au făcut

Fostul premier Mihai Tudose a afirmat miercuri că ar fi trebuit să adopte o ordonanţă care să stabilească faptul că persoanele care au cazier pe anumite fapte săvârşite cu intenţie să nu poată să

Purtătorul de cuvânt al PSD, Olguţa Vasilescu, a declarat miercuri că PSD aşteaptă ca preşedintele Klaus Iohannis să fie "bărbat hotărât" şi să prezinte întrebarea pentru referendumul pe justiţie,

Camera Deputaților a votat, miercuri, moțiunea simplă împotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader. Moțiunea simplă a picat cu 126 de voturi pentru, 146 de voturi contra. Moțiunea nu a îndeplinit

Micşorarea cantităţii zilnice de cafea ar putea chiar înrăutăţii insomnia, potrivit unei experte în somnologie, notează The Sun. Kathryn Pinkham, în vârstă de 38 de ani, fondatoare a

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Florin Iordache a afirmat, miercuri, că organizarea unui referendum naţional pe 26 mai în acelaşi timp cu alegerile europarlamentare este temă "parazită", care nu