Ştefania şi Speak au anunţat numele copiilor! Cei doi nu sunt căsătoriţi, dar au luat decizia cea mare 06.12.2021

06.12.2021 Ştefania şi Speak au anunţat numele copiilor! Cei doi nu sunt căsătoriţi, dar au luat decizia cea mare Speak și Ștefania formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz. După ce artistul a cerut-o în căsătorie, fanii celor doi s-au întrebat când vor face pasul cel mare. Dacă despre nuntă nu s-a […] The post Ştefania şi



Ştefania şi Speak au anunţat numele copiilor! Cei doi nu sunt căsătoriţi, dar au luat decizia cea mare

Speak și Ștefania formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz. După ce artistul a cerut-o în căsătorie, fanii celor doi s-au întrebat când vor face pasul cel mare. Dacă despre nuntă nu s-a […] The post Ştefania şi Speak au anunţat numele copiilor! Cei doi nu sunt căsătoriţi, dar au luat decizia cea mare appeared first on Cancan.

Ştefania şi Speak au anunţat numele copiilor! Cei doi nu sunt căsătoriţi, dar au luat decizia cea mare

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Damjan Djokovic (30 de ani) s-a înțeles cu Rizespor, noua formație a lui Marius Șumudică, iar Edi Iordănescu a avut cuvinte de laudă la adresa lui Paul Anton (29 de ani), care l-ar putea înlocui pe mijlocașul croat la CFR Cluj.

AUR a anunţat vineri, într-un comunicat, că strânge relaţiile cu partidele politice care aduc critici la adresa Uniunii Europene, Partidul Lege şi Justiţie din Polonia şi cu lideri ai grupului conservator din Parlamentul

Prima Doamnă a SUA, Jill Biden, a cunoscut tradiţiile româneşti prin intermediul unei vizite de lucru din anul 2014 (a vicepreşedintelui SUA, pe atunci Joe Biden) la Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti” din

Iaşiul se confruntă cu o lipsă acută a locurilor de parcare, în condiţiile creşterii constante a numărului de maşini. Din cauza pandemiei, licitaţiile s-au mutat pe WhatsApp, iar taxele pot fi achitate

Președintele Turciei, RecepTayyip Erdogan, a declarat, vineri, că Beijingul a aprobat livrarea unei noi tranșe din vaccinul anti-COVID CoronaVac. Astfel, 10 milioane de doze de vaccin ar putea ajunge în Turcia

Reinaldo Radu, vărul portarului Ionuț Radu, 19 ani, al cărui contract expiră la vară, n-a evoluat deloc la prima echipă de la Parma. Este dorit de Villarreal. Reinaldo Ionuț Radu ar putea reveni în Spania până la finele acestui mercato de

Persoanele dializate, imobilizate sau nedeplasabile aflate la domiciliu se pot vaccina împotriva noului coronavirus în etapa a doua a imunizării. Comitetul naţional pentru coordonarea vaccinării a aprobat, joi, instrucţiunile

Formaţia Universitatea Craiova remizat, sâmbătă seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa FC Viitorul, într-un meci din etapa a XVIII-a a Ligii

Un recidivist care a tâlhărit cu violență doi bătrâni din Galați, unul dintre ei murind în urma loviturilor primite, a fost arestat preventiv pentru 30 de

Element Industrial şi Dedeman, care au dezvoltat împreună parcul logistic ELI Park 1 din Chitila, sunt la o semnătură distanţă de a vinde proiectul din nord-vestul Capitalei către fondul de investiţii sud-african Fortress REIT, potrivit unor

Ministerul Sănătăţii transmite că şi persoanele vaccinate cu a doua doză de vaccin este recomandat să poarte în continuare masca de protecţie şi să păstreze distanţa pentru protejarea celor care încă nu sunt vaccinaţi. Vaccinul vă

Jucătorii din comerţul modern se pregătesc să deschidă circa 400 de magazine noi în 2021 şi să scoată din buzunare 700-800 mil. euro pentru in­ves­tiţii în expansiune, în moderni­zări şi în logistică, arată estimările ZF pe baza

Numărul persoanelor imunizate cu vaccinul anti-COVID în ultimele 24 de ore este de peste 27.000, în scădere cu aproape 6.000 de persoane faţă de ziua de sâmbătă, 23 ianuarie,și cu aproape 11.000 mai puține decât vineri, 22 ianuarie. Din cele

Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS şi deputat din partea PSD, a avut un schimb de replici cu senatoarea AUR Diana Şoşoacă. Cei doi s-au contrazis, într-o emisiune TV, pe tema testărilor care se efectuează pentru

România a avut cel mai redus pachet de sprijin pentru combaterea efectelor pandemiei asupra economiei din Europa Centrală şi de Est, guvernul alocând fonduri şi garanţii de circa 4% din PIB, arată o analiză realizată de agenţia de rating

Alpinistul Adrian Ahriţculesei, în vârstă de 36 de ani, din municipiul Petroşani, a reuşit să cucerească cel mai înalt vulcan din lume, Ojos del Salado, cu o altitudine de 6.893 de metri, situat în Munţii Anzi, la graniţa dintre Argentina şi

Noul Președinte al SUA, Joe Biden, a făcut publică vineri o estimare sumbră a bilanțului epidemiei de coronavirus, care afectează puternic țara: numărul deceselor va depăși

După ce Curtea Constituţională a declarat neconstituţională legea prin care limba rusă urma să obţină statut special pe teritoriul Republicii Moldova, în societate ar putea apărea nemulţumiri şi acestea vor fi incitate de anumite partide

În ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 38.000 de persoane, potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este în creștere faţă de duminică, 24 ianuarie, când au fost

Moderatorul de televiziune american Larry King, cunoscut pentru talk-showul "Larry King Live" de la CNN (1985-2010), s-a stins din viață la 87 de ani. Conform contului oficial de Twitter al omului de televiziune, acesta ar fi încetat din viață la