STB a scos pe traseu mai multe vehicule de transport în comun, în contextul protestului spontan de la metrou 26.03.2021

26.03.2021 STB a scos pe traseu mai multe vehicule de transport în comun, în contextul protestului spontan de la metrou Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus, vineri dimineață, ca cei trei operatori care asigură transportul public să ia toate măsurile necesare pentru



Papa Francisc s-a rugat, miercuri, la Sfânta Liturghie celebrată în capela Casei „Sf. Marta” ca Dumnezeu să mişte inimile acelora care profită de nevoiaşi în această criză cauzată de pandemia de coronavirus. Pontiful a vorbit

Citigroup Global Markets Limited, ING Bank şi Erste Group Bank au fost în 2019 pe podium în clasamentul dealerilor programului de finanţare externă pe termen mediu MTN (me­dium term notes), fiind urmate de BNP Paribas şi UniCredit Bank, con­form

Compania poloneză de rafinare PJN Orlen şi-a deschis prima benzinărie sub brandul Orlen din Germania, relatează The First

Proprietarul Amazon, Jeff Bezos (56 de ani), este cel mai bogat om din lume pentru al treilea an la rând, depăşindu-l din nou pe co-fondatorul Microsoft, Bill Gates (64 de ani), potrivit clasamentului întocmit de revista

25 de viziere şi dezinfectant pentru suprafeţe au fost donate Jandarmeriei Dâmboviţa, săptămâna aceasta. Donaţia a venit din partea tânărului antreprenor din Găeşti, care, recent, a mai sprijinit instituţia şi cu recipiente cu

Elefant.ro, unul dintre cei mai mari retaileri online de pe piaţa locală, administrat de compania Elefant Online, anunţă lansarea soluţiei Elefant Marketplace, un instrument prin care companiile cu profil comercial se pot alătura ca parteneri

Un spital din Franţa a încetat să mai folosească tratamentul experimental cu hidroxiclorochină după ce a fost dovedit că substanţa reprezintă un risc major pentru inimă. Spitalul Universitar din Nisa este unul dintre numeroasele centre medicale

Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) prezintă datele cu privire la situația contractelor de muncă suspendate (șomaj tehnic)/încetate, înregistrate la Inspecția Muncii, până la 9

Persoanele fizice și cele juridice pot cere amânarea până la 9 luni a platei ratelor la bănci, ca măsură de ajutorare pentru cetățenii care sunt afectați de criza COVID-19. Acum, băncile sunt asaltate cu telefoane de foarte mulți

A doua ediție Diskoteka, cel mai mare festival european dedicat muzicii anilor ʼ80 și ʼ90, nu se va mai desfășura la începutul lunii mai, cum fusese stabilit. Starurile disco se vor aduna pe Stadionul Dan Păltinișanu din Timișoara cu o

Consiliul de administraţie al BRD (simbol bursier BRD), a treia cea mai mare instituţie de credit de pe piaţa locală şi a doua cea mai mare bancă listată la Bucureşti, a completat ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor din 23 aprilie

Distribuţie Oltenia şi partenerii săi vor alege soluţii alternative în activitatea lor operaţională şi nu vor solicita accesul pe proprietate privată decât pentru remedierea deranjamentelor sau pentru lucrări de mentenanţă menite să

Premierul Ludovic Orban a spus, în ședința de Guvern de joi, referitor la faptul că în parcarea Aeroportului din Cluj au stat aproximativ 2.000 de oameni, că această situație este „inadmisibilă”,

Numărul cadrelor medicale infectate cu COVID-19 a crescut la 22 în judeţul Sibiu, majoritatea fiind de la secţia de Gastroenterologie din Spitalul Judeţean, a declarat purtătorul de cuvânt al Prefecturii, Andreea Ştefan. Purtătorul de cuvânt al

Poliţiştii din cadrul Serviciului Resurse Umane şi cei ai Postului de Poliţie Vintileasca au hotărât să facă ceva în plus pentru bătrânii din comuna Vintileasca, satul Poiana

Vânzările distribuitorului de jucării Edu Class, o afacere antreprenorială pornită în 2010 de antreprenorii Anca şi Lucian Leibovici, s-au mutat în online odată cu starea de urgenţă provocată de coronavirus, care ţine părinţii

Premierul Ludovic Orban s-a întâlnit, vineri, la Guvern, cu preşedinţii PMP şi USR, la Palatul Victoria. Executivul pregăteşte mai multe măsuri, în perioada următoare şi are nevoie de susţinere, în Parlament. PMP propune Pact naţional

Emily O’Hara Ratajkowski s-a născut pe data de 7 iunie 1991 și este actriță & fotomodel american de mare succes, originară din Marea Britanie. De o frumusețe și o senzualitate incontestabile, Emily Ratajkowski și-a câștigat, de-a

Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, informează că Primăria a stopat toate licitaţiile care urmau să aibă loc în viitorul apropiat. Oficialul spune că Primăria a elaborat mai multe scenarii care prevăd şi stoparea definitivă a mai multor

Gigi Becali anunțase un plan pentru a restarta antrenamentele celor de la FCSB acum: toți jucătorii, conducerea tehnică și restul personalului ar fi fost izolați în baza din Berceni, pentru a nu exista riscul de contaminare cu coronavirus. Clubul