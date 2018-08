Statul Islamic a decapitat un ostatic de 19 ani răpit în provincia siriană Suwayda 05.08.2018

Gruparea jihadistă Statul Islamic (SI) a executat un bărbat tânăr, care făcea parte din zeci de ostatici druzi pe care i-a răpit luna trecută, în provincia As-Suwayda (sud), au anunţat duminică o publicaţie siriană online şi un ONG, relatează AFP.

