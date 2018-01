Statele Unite suspendă asistenţa de securitate pentru Pakistan VIDEO 05.01.2018

05.01.2018 Statele Unite suspendă asistenţa de securitate pentru Pakistan VIDEO Statele Unite au suspendat asistenţa de securitate pentru forţele pakistaneze, a precizat joi Departamentul de Stat, cerându-le, totodată, acestora„acţiuni decisive“ împotriva facţiunilor talibane stabilite în această ţară, relatează



Statele Unite suspendă asistenţa de securitate pentru Pakistan VIDEO

Statele Unite au suspendat asistenţa de securitate pentru forţele pakistaneze, a precizat joi Departamentul de Stat, cerându-le, totodată, acestora„acţiuni decisive“ împotriva facţiunilor talibane stabilite în această ţară, relatează agenţia Belga.

Statele Unite suspendă asistenţa de securitate pentru Pakistan VIDEO

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Interlopul din Rădăuţi care a tăiat cu sabia un poliţist de la trupele speciale a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Victima sa, agentul şef adjunct de poliţie Dan Ciprian Sfichi, se zbate în continuare între viaţă şi moarte după ce a

Organizatorii târgului de sărbători din centrul Buzăului au fost nevoiţi să redistribuie artiştii programaţi în concertele din 14,15 şi 16 decembrie, declarate zile de doliu naţional. De aceea, seria spectacolelor din această săptămână

Producătorul auto american Ford Motor ar urma să semneze un acord cu Alibaba Group Holding Ltd care va permite producătorului auto american să testeze vânzarea maşinilor către consumatorii din China

Comisia Europeană va propune miercuri o mai mare integrare a zonei euro care ar ajuta la unificarea întregii Uniunii Europene şi nu doar a zonei unice, informează Reuters. Executivul comunitar

Cu exact 100 de ani in urma, in 6 decembrie 1917, pe harta lumii aparea un nou stat: Finlanda si-a declarat, atunci, independenta fata de Rusia. Prin ce se distinge aceasta tara? BBC i-a intrebat pe finlandezi ce

Aflat în război cu CSU Craiova, Adrian Mititelu îi ia apărarea lui Gigi Becali și spune că FCSB este continuatoarea Stelei și că echipa Armatei nu are un trecut. "Eu nu am pierdut sigla, ci am pierdut numele. Dar similitudini

Un bărbat a fost dus la spital cu tot cu gardul în care s-a rănit din cauza faptului că rămăsese blocat într-o bucată de sârmă. Un bărbat din Botoşani a trecut marți prin clipe de groază, după ce a rămas blocat într-o bucată dintr-un

Celebrul creator de modă Stefano Gabbana a fost fascinat de apariţia Deliei într-o ţinută Dolce & Gabbana. Stefano Gabbana a publicat pe contul său de Instagram o fotografie cu Delia în ţinuta respectivă, care este atât sexy, cât şi

Nicoleta Luciu este total transformată de viaţa de gospodină. Alura de femeie fatală e istorie, kilogramele în plus fiind vizibile chiar şi în pozele

Regele Mihai a murit la reşedinţa sa din Elveția. Anunţul a fost făcut marți, 5 decembrie 2017, la ora 13:00. Regele avea 96 de ani, împliniți pe 25 octombrie, și de mai bine de un an și jumătate era grav bolnav. Citește mai

Poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Rurală Alexandria s-au sesizat din oficiu şi au întocmit dosar penal în cazul elevilor de la Şcoala Poroschia care au hărţuit şi agresat o profesoară în timpul orelor de curs, potrivit unui

Senatorul PSD Şerban Nicolae a susţinut miercuri că a avut o răbufnire faţă de deputata USR Cosette Chichirău, lucru pentru care îşi cere scuze faţă de electoratul

Producătorul de film Harvey Weinstein (65 de ani) şi-a acoperit comportamentul de prădător sexual timp de mai multe decenii cu ajutorul unei reţele de complici, între care s-au numărat jurnalişti de la publicaţia tabloidă „National

Echiparea unui automobil şi versiunea aleasă influenţează direct valoarea de revânzare a maşinii şi implicit costul total de

♦ Indicele de referinţă al bursei româneşti închidea primul an de la înfiinţare cu minus 32% pe fondul crizei rublei ♦ De atunci are plus

Lae este un mare cascador albaiulian născut în 1952. Românul a stabilit un record care a fost difuzat de Discovery. Citește mai

Preşedintele comisiei parlamentare speciale pentru legilejustiţiei i-a criticat miercuri seară, la finalul dezbaterii legii 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, pe reprezentanţii opoziţiei care au încercat să blocheze

Formaţiile Liverpool, FC Sevilla, Şahtior Doneţk şi FC Porto au obţinut calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor, după meciurile din etapa a şasea, ultima, a fazei grupelor. Echipa lui Vlad Chiricheş, Napoli, va juca în 16-imile

Summary Nu am scris niciodată despre Regele Mihai. O fac acum, pentru prima oară, după trecerea sa în Istorie. Am considerat că nu poţi scrie la modul prezent despre cineva care transcede timpul istoric în care suntem

Avocatul Vitalie Negacevschi consideră că probabilitatea ca Interpol să accepte solicitarea organului de urmărire penală a Rusiei de a-l anunţa pe preşedintele PDM, Vlad Plahotniuc, în căutare internaţională este foarte mică, pe motiv că