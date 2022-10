Statele Unite condamnă vehement anexarea regiunilor ucrainene de către Rusia şi anunţă noi sancţiuni 01.10.2022

01.10.2022 Statele Unite condamnă vehement anexarea regiunilor ucrainene de către Rusia şi anunţă noi sancţiuni Administraţia Joseph Biden a condamnat vehement, vineri după-amiază, acţiunea Moscovei de anexare "frauduloasă" a teritoriilor ucrainene şi a anunţat noi sancţiuni împotriva unor persoane din Rusia şi



Statele Unite condamnă vehement anexarea regiunilor ucrainene de către Rusia şi anunţă noi sancţiuni

Administraţia Joseph Biden a condamnat vehement, vineri după-amiază, acţiunea Moscovei de anexare "frauduloasă" a teritoriilor ucrainene şi a anunţat noi sancţiuni împotriva unor persoane din Rusia şi Belarus.

Statele Unite condamnă vehement anexarea regiunilor ucrainene de către Rusia şi anunţă noi sancţiuni

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Acel serial despre care știi că nu este prea bun, dar cu toate acestea nu poți să închizi televizorul. Acea carte care nu te solicită intelectual, dar pe care abia aștepți să o citești. Acele dulciuri despre care știi că au prea multe

Un atac cu rachete a avut loc duminică în Irak, într-un cartier din Bagdad, aflat în apropierea Zonei Verzi, unde își are sediul Ambasada SUA. Nu au fost raportate

Ludovic Orban aruncă în spațiul public o teorie despre viitorul lui Klaus Iohannis. Orban susține că președintele împinge PNL spre o alianță cu PSD tocmai pentru a putea el ajunge prim-ministru după

Sory Diarra, tânărul atacant al celor de la Petrolul Ploiești, interviu în exclusivitate pentru

Romgaz a anunţat marţi seară la Bursa de Valori Bucureşti că administratorii societăţii au avizat achiziţia a 50% din perimetrul Neptun Deep de la ExxonMobil, informează Ziarul Financiar. Tranzacția

Social-democratul Sorin Grindeanu a ajuns preşedinte interimar al Camerei Deputaţilor pe mâna USR, susţine deputatul liberal Florin Roman, într-o postare pe contul său de

Oare de ce atâția antrenori nu vor să lucreze pentru un club cu un stadion superb, o colecție de staruri încă vii și o tradiție fără pată? De ce își respinge Tottenham Hotspur pețitorii? Pochettino nu ar fi vrut să se întoarcă,

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 3 noiembrie, că a avut o discuție telefonică cu președintele PNL Florin Cîţu și au stabilit să se întâlnească joi, 4 noiembrie. Potrivit surselor Libertatea, întâlnirea dintre liberali

Antrenorul roș-albaștrilor a susținut o conferință de presă cu o zi înaintea duelului restant dintre Farul și

O gospodărie din localitatea Hurjuieni a judeţului Suceava a fost mistuită de un incendiu îngrozitor. Flăcările au afectat casa, adăpostul de animale şi

Ovidiu Stîngă (48 de ani), fostul antrenor al lui FCU Craiova, și-a găsit un contract inedit. Începând din septembrie, acesta lucrează în Qatar, la grupele de juniori ale celor de la Al Sadd. „Sunt în Qatar acum. Sunt la Al Sadd, la nivel de

Au trecut câteva zile de la strigătul de disperare al lui Lupescu. Ecoul lui dăngăne încă deasupra unei tăceri deşertice. Într-o lume normală, pământul s-ar fi rupt în două. În lumea noastră elastică, gata să ia forma a orice pentru a

Prima reprezentativă a României păstrează în continuare șanse pentru calificarea la un Campionat Mondial, după 23 de ani de

A început Black Friday la Nissa cu cele mai mari reduceri din an. Sunt reduceri de până la 80% la mii de produse. Black Friday 2021. Nissa are şi un premiu în valoare de 1.000 […] The post Black Friday 2021. Reduceri de până la 80% la mii de

Fostul președinte PSD, Liviu Dragnea a anunțat pe pagina sa de socializare că a început să lucreze la programul de guvernare al noii sale formațiuni politice, Alianța pentru Patrie.În plus Dragnea

Firma ce se ocupă de reorganizarea clubului propune achitarea sumelor restante în procent de 100%, dar fără să plătească nimic în primul an # Fotbaliștii care s-au înscris la masa credală să intre în posesia creanțelor abia din anul 3 #

Senatorul PSD Gabriela Firea avertizează că România se află în fața unei triste realități, aflându-se într-un nedorit top al ”dezastrului demografic”. În cazul în care nu vor fi luate măsuri urgente, populația României va scădea,

Vânzările de autovehicule electrice au crescut puternic, în condiţiile în care companiile au putut produce baterii la preţuri din ce în ce mai scăzute, scrie

Camelia Ciorîcă este psiholog. A terminat anul trecut Facultatea de Psihologie şi pentru că în pandemie nu a putut face foarte multă practică s-a gândit să facă voluntariat şi să vină în sprijinul pacienţilor cu COVID-19. Nu a mers

Sipex Company, care activează în domeniul distribuţiei materialelor pentru construcţii şi finisaje, fiind înfiinţată în 1997 de omul de afaceri Irinel Constantin Gheorghe, pregă­teşte venirea la Bursa de la Bucureşti printr-un plasament