Statele Unite arată cu degetul spre China în privinţa amestecului în alegerile americane 19.08.2018

19.08.2018 Statele Unite arată cu degetul spre China în privinţa amestecului în alegerile americane Consilierul american pe probleme de securitate naţională John Bolton a numit China, Coreea de Nord şi Iranul drept ţări care s-ar putea amesteca în alegerile americane, relatează „The Daily



Statele Unite arată cu degetul spre China în privinţa amestecului în alegerile americane

Consilierul american pe probleme de securitate naţională John Bolton a numit China, Coreea de Nord şi Iranul drept ţări care s-ar putea amesteca în alegerile americane, relatează „The Daily Mail“.

Statele Unite arată cu degetul spre China în privinţa amestecului în alegerile americane

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

O dramă aduce doliul în lumea afaceriștilor din România. Florea Tolea a murit la 69 de ani, în timp ce se afla la volanul mașinii personale. Scenele trise s-au petrecut în stațiunea Eforie Nord, acolo unde avea o parte din afaceri, printre care

Trupul neînsufleţit al Andreei Denisa Olaru, sau Dede cum îi spuneau apropiaţii, tânăra ucisă în accidentul provocat de fiul unor judecători, a fost depus joi la Biserica Ungureni din Craiova. (Promotiile zilei la monitoare) Familia, dar şi

Turiştii de pe o plajă din Turcia au rămas gură-cască în momentul în care au văzut ce au adus 3 copii pe plajă. Galeria Foto. Citește mai

Adrian Mutu va antrena în Emiratele Arabe Unite, semnând un contract cu Al Wahda, unde va pregăti echipa a doua a

Peste 100 de tone de deşeuri, PET-uri, recipiente de metal, dar şi lemne au fost adunate de pe lacul Bicaz, din zona barajului Bicaz şi a viaductului de la Poiana Largului, în urma acţiunii de ecologizare desfăşurată în această săptămână

Pentru prevenirea accidentelor rutiere şi creştere siguranţei rutiere, poliţiştii ialomiţeni şi cei din Ilfov au desfăşurat joi, 19 iulie, în intervalul orar 09.00 – 12.00, o acţiune comună pe

Povestea de dragoste dintre Nicoleta Crauciuc şi Alex Tirb, un cuplu de tineri români stabiliţi în Marea Britanie, a apărut în presa britanică după ce cei doi s-au căsătorit şi au absolvit facultatea de Medicină în aceeaşi

Doctrina apărării reciproce este aplicabilă tuturor aliaţilor din NATO, indiferent dacă sunt mari sau mici, a ţinut să sublinieze cancelarul german Angela Merkel în urma declaraţiei preşedintelui american Donald Trump precum că Muntenegru,

De nouă ani, într-un sat din Olt cei mai talentaţi copii la desen au posibilitatea ca timp de şase săptămâni să studieze alături de profesori de renume. Mulţi dintre ei aleg ulterior liceul de

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea care prevede majorarea, de la 48 de ore la 15 zile, a perioadei în care se pot plăti amenzilor la jumătate din valoare. Legea îşi propune eficientizarea şi facilitarea procesului de achitare a

Parlamentul a aprobat în lectură finală, cu votul a 65 de deputaţi, transmiterea bunului imobil Stadionul Republican cu titlu oneros, în proprietatea Statelor Unite ale Americii în scopul edificării noului sediu al Ambasadei SUA. Votul a avut loc

Consiliul Judeţean Vaslui a alocat a 100.000 de euro din bugetul judeţului pentru construirea unei tabere în raionul Soroca din Republica Moldova. Între timp, Vasluiul rămâne unul dintre cele mai sărace judeţe în domeniul turismului, în ciuda

Preşedintele conservator al Poloniei Andrzej Duda a depus vineri un proiect cu privire la un referendum prin care concetăţenii să fie întrebaţi dacă vor să se înscrie într-o eventuală nouă Constituţie „apartenenţa Poloniei la Uniunea

Turcia şi Olanda au convenit vineri să-şi normalizeze relaţiile diplomatice, după disputa din 2017 legată de referendumul turc privind creşterea puterilor prezidenţiale, relatează AFP şi

Câinele care a salvat un biciclist rănit pe Muntele Semenic a fost găsit de jandarmi cu ajutorul unei asociații din Reșița, iar patrupedul a ajuns la vicepreședintele Consiliului Județean Caraș-Severin,

Musicalul "Mamma Mia! Here We Go Again", continuarea lansată după 10 ani a celebrului musical "Mamma Mia!", realizat în jurul hiturilor formaţiei ABBA, ajunge vineri în cinematografele din SUA şi

România a rămas cu doar două reprezentante în proba de simplu din sferturile de finală ale turneului BRD Bucharest Open 2018: Mihaela Buzărnescu și Sorana Cîrstea, care vor juca astăzi. Meciurile vor putea fi urmărite

Spioni britanici minori, uneori şi cu vârste sub 16 ani, colaborează cu poliţia şi serviciile secrete ale Marii Britanii pentru combaterea şi depistarea unor fapte precum cele legate de terorism, trafic cu droguri, infracţiuni comise cu

Stresul și grijile cotidiene sunt motive suficient de puternice pentru ca nopțile multora dintre noi să devină albe. Din fericire, acest ceai împotriva insomniei, ceaiul de banane, face adevărate minuni. Citește mai

Calculează online costurile unei asigurări RCA prin eMAG. Citește mai