Statele Unite acuză China că a închis milioane de musulmani în lagăre de concentrare 11.05.2019

11.05.2019 Statele Unite acuză China că a închis milioane de musulmani în lagăre de concentrare China ar fi închis milioane de musulmani în lagăre de concentrare, acuză Departamentul de Apărare al Statelor Unite ale Americii, prin vocea secretarului adjunct responsabil cu regiunea Asia-Pacific, Randall Schriver. Acuzațiile sale riscă să



Statele Unite acuză China că a închis milioane de musulmani în lagăre de concentrare

China ar fi închis milioane de musulmani în lagăre de concentrare, acuză Departamentul de Apărare al Statelor Unite ale Americii, prin vocea secretarului adjunct responsabil cu regiunea Asia-Pacific, Randall Schriver. Acuzațiile sale riscă să sporească tensiunea din relația bilaterală americano-chineză, întrucât Beijingul este sensibil la criticile internaționale, scrie Reuters. Autoritățile chineze descriu aceste centre ca […] Post-ul Statele Unite acuză China că a închis milioane de musulmani în lagăre de concentrare apare prima dată în Libertatea.ro.

Statele Unite acuză China că a închis milioane de musulmani în lagăre de concentrare

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Lista candidaţilor PNL la alegerile europarlamentare, care este deschisă de realizatorul tv Rareş Bogdan, a fost votată, joi, de Biroul Executiv al PNL, potrivit unor surse liberale. Votul a fost secret.

Un bărbat din localitatea suceveană Româneşti a ajuns la spital cu arsuri grave la picioare şi la nivelul feţei, în încercarea de a stinge un incendiu de vegetaţie scăpat de sub control, a informat,

O plantaţie indoor de cannabis, cu 59 de ghivece cu plante, a fost descoperită, joi, într-o locuinţă din municipiul Slatina, la o percheziţie efectuată de poliţişti sub coordonarea

Între 15 și 24 martie are loc cea de-a 12-a ediție a Festivalului One World Romania, în șase locații din centrul Bucureștiului. Ca în fiecare an, pe lângă proiecțiile de filme

Compania de consultanţă imobiliară C&W Echinox a preluat administrarea clădirii de birouri One Victoriei Center, situată la intersecţia străzilor Buzeşti şi Gheorghe Polizu din Capitală, societatea urmând să gestioneze activitatea de zi cu zi

KPMG lansează o nouă campanie de brand de angajator, cu mesajul „Open for Talent”, prin care compania vrea să atragă noi angajaţi pe zona de audit, consultanţă fiscală, consultanţă juridică, consultanţă în afaceri, tehnologia

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapelor 3 și 4 din play-off și play-out. Toate meciurile vor fi transmise în direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look TV și în format liveTEXT pe GSP.ro. Etapa a 3-a Vineri, 29

Unde au ajuns și cu ce se ocupă azi jucătorii României și Suediei care s-au înfruntat în celebrul sfert de finală de la Mondialul american, pierdut de ”tricolori” la penalty-uri, 4-5, după 2-2 în timpul

Bogdan Mara (41 de ani) a povestit la GSP Live episodul controversat care a avut loc în cantonamentul din Maribor, cu Mihai Mincă (34 de ani), fostul portar a lui CFR Cluj. Mihai Mincă a fost dat afară de CFR Cluj în mandatul lui Petrescu

Procurorii scot la iveală detalii fabuloase în legătură cu românca care și-a ucis soțul milionar. Petronela era o chelnăriță în Austria. Cei doi au avut o nuntă ca în povești, notează anchetatorii. Nu se susține varianta unui accident.

Amazon este disponibil si in Romania prin intermediul site-urilor sale de pe care se poate comanda cu ajutorul unui simplu card. Transportul dureaza putin mai mult, insa produsele sunt unice si de cele mai multe ori nu se gasesc la noi in tara.

Vântul puternic a dus la o operaţiune eroică de salvare în Odesa, Ucraina, când un copil aflat într-un cărucior a fost împins în mare, scrie

Guvernul Ungariei a devenit ţinta ironiilor pe reţelele de socializare pentru imaginea aleasă în campania de încurajare a familiei şi a natalităţii, desfăşurată în aceste zile în ţara

Arheologii din Prahova au reuşit să scoată din nou la lumină vestigii valoroase din punct de vedere istoric, ascunse de mii de ani, pe un câmp situat în apropiere de

Salariile din sectorul public au ajuns în ianuarie la o creştere de 26,7% raportat la prima lună a anului trecut, un ritm mult mai alert comparativ cu situaţia din mediul privat, unde avansul anual a fost de numai 15,8%, scrie

Cercetătorii Kaspersky Lab au detectat un nou malware, răspândit prin intermediul Pirate Bay - unul dintre cele mai populare site-uri de tip

Un incendiu uriaș a izbucnit la ultimul etaj al unui hotel din Constanța. Incendiul a izbucnit într-una din camerele de la etajul patru al hotelului Dacia Sud din Mamaia. Muncitorii care făceau lucrări

Meteorologii estimează, pentru următoarele patru săptămâni (14 martie - 8 aprilie), valori termice peste mediile perioadei, la nivelul întregii ţări, în timp ce, la capitolul precipitaţii, acestea se

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a declarat joi că sprijină moral protestul "România vrea autostrăzi" şi că, dacă ar fi avut posibilitatea, ar fi realizat şi el zece kilometri. "Este o

Riscurile din spaţiul cibernetic s-au situat în anul 2018 la un nivel ridicat, fiind caracterizate prin valori ale impactului şi probabilităţii similare cu cele asociate producerii unor hazarde naturale,