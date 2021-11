Start-up-ul local YEPP, care a dezvoltat o aplicaţie de pariuri sportive, se listează pe SeedBlink pentru o finanţare de 250.000 de euro 23.11.2021

Start-up-ul local YEPP, care a dezvoltat o aplicaţie de pariuri sportive, îşi propune să atragă investiţii de tip seed în valoare de peste 250.000 EUR prin intermediul platformei SeedBlink.

O femeie în vârstă de 78 de ani, din Brebeni, a murit joi dimineaţă spulberată de un autoturism, pe drumul judeţean DJ 546, care trece prin

Ce părere aveţi despre acest manager de top care a aplicat pentru un job la o multinaţională, cu salariul net de 5,000€ + variabil + multe

În ciuda deteriorării accentuate a mediului economic, premierul Florin Cîţu continuă să susţină că anul trecut nu a fost unul dezastruos pentru economia românească. „În 2020 am stopat căderea

Parma îl urmărește în această perioadă pe Dennis Man, cel mai bun fotbalist din Liga 1. Site-ul italian Tuttomercatoweb susține că „transferul unei extreme care să crească viteza pe bandă e prioritară”. Directorul sportiv Marcello Carli e

Costel Alexe a fost, joi, la DNA, pentru a fi audiat. Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere corupției a dispus efectuarea urmăririi penale față de suspectul Costel Alexe. El va fi cercetat în stare de libertate și nu are

Al Hilal, echipa lui Răzvan Lucescu (51 de ani), a făcut doar un egal astăzi, 2-2 în deplasare cu Al-Batin (locul 14), dar rămâne lider în campionatul saudit. Răzvan Lucescu are probleme în campionatul saudit. Deținătoarea titlului nu mai

Sebastian Constantinescu, direc­to­rul general al agenţiei de turism Tra­vel Planner, spune că anul acesta se arată a fi unul bun, dar revenirea turis­mu­lui va fi în strânsă legătură cu evo­luţia

Inspectoratul Școlar București i-a retras în ședința de vineri Cristinei Popa numirea în postul de director al Colegiului German Goethe din Capitală. Decizia a fost luată pe motiv că „nu avea acordul Forumului Democrat al Germanilor din

O aeronavă Boeing 737-500 a unei companii din Indonezia a dispărut de pe radar la patru minute de la decolarea de pe un aeroport din Jakarta. La bord se aflau 62 de oameni. Autorităţile indoneziene au confirmat păbuşirea

Un pieton a fost accidentat de o autospecială SMURD aflată în misiune, în această după-amiază, în municipiul Braşov. Victima are 60 de ani şi se afla pe trecerea de pietoni când a fost

Kayserispor, echipa românilor Alibec, Lung Jr. și Săpunaru, a învins-o pe Yeni Malatyaspor , scor 1-0, în runda #18 din campionatul Turciei. Denis Alibec (30 de ani) a avut ocazia de a deschide scorul pentru echipa sa, dar a ratat o lovitură de la

Mihai Bordeanu este numit, începând din 1 ianuarie, în funcția de Managing Director Dacia Brand South Eastern Europe și Country Head Romania(din 1 februarie), anunță compania. În urma organizării

Barcelona a câștigat pe terenul celor de la Granada, 4-0, în etapa a 18-a din La Liga. Formația catalană a legat trei succese „afară” în 2021, cu Messi reușind un assist și patru goluri, din două „duble” la rând. Acesta a ajuns la

Partidele politice au băgat mâna adânc în buzunar pentru alegerile parlamentare de anul trecut. Totuși, statul va deconta aproape 150 de milioane de lei de la buget, pentru acoperirea banilor cheltuiți de partide pe campania electorală din

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri achiziționarea a 300 de milioane de doze de vaccin anticoronavirus produs de Pfizer/BioNTech, scrie publicația Deutsche Welle. Această nouă tranșă se adaugă celorlalte 300 de

Mambu, un start-up cu sediul în Berlin, care se descrie drept o platformă bancară oferită ca un serviciu (de tip software as a service) – şi care oferă băncilor şi altor jucători tehnologie pentru a furniza credite, depozite şi alte produse

Reţeaua de cafenele 5 to Go a încheiat 2020 cu peste 220 de unităţi pe plan local, iar planurile de extindere vor continua şi în următorii ani, potrivit lui Radu Savopol, co­fondator 5 to

Marea Britanie vaccinează 200.000 de oameni pe zi contra Covid și are ca obiectiv să ridice ritmul campaniei de imunizare la 2 milioane pe săptămână, a declarat duminică secretarul pentru Sănătate Matt Hancock, potrivit Hotnews, care citează

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.987 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au […] The post Decese coronavirus în

Businessul Trufex din Timişoara a în­ceput în urmă cu 17 ani, printr-o in­ves­ti­ţie de 3.000 de euro, după ce fondatorul Felix Biriescu a des­co­perit po­ves­tea trufelor printr-o cunoş­tin­ţă şi a fost ime­diat fascinat de