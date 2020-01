Start-up-ul din Oradea TypingDNA, care acum are un sediu în New York şi în care au investit deja Gecad, Gapminder şi fondatorii UiPath, ia o finanţare de 7 mil. dolari, condusă de Google 05.01.2020

TypingDNA, un start-up înfiinţat în 2016 în Oradea care şi-a deschis recent un sediu şi la New York, şi al cărui principal activ îl reprezintă o serie de soluţii din domeniul securităţii digitale şi al inteligenţei artificiale, are în plan o expansiune majoră în acest an, după ce a anunţat o rundă de finanţare de 7 mil. dolari, condusă de Gradient Ventures, fondul de risc orientat către soluţiile AI al Google, cu participarea Techstars Ventures şi a fondului GapMinder, a anunţat fondatorul companiei Raul Popa, citat de publicaţia venturebeat.com.

