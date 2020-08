Start în runda a doua a Ligii 1 » Două meciuri programate astăzi! 28.08.2020

28.08.2020 Start în runda a doua a Ligii 1 » Două meciuri programate astăzi! Cea de-a doua rundă a noului sezon competițional al Ligii 1 programează astăzi două partide. Gaz Metan și FC Argeș vor deschide astăzi de la ora 18:00 la Mediaș cea de-a doua rundă a acestui sezon competițional al Ligii 1. La revenirea pe



Start în runda a doua a Ligii 1 » Două meciuri programate astăzi!

Cea de-a doua rundă a noului sezon competițional al Ligii 1 programează astăzi două partide. Gaz Metan și FC Argeș vor deschide astăzi de la ora 18:00 la Mediaș cea de-a doua rundă a acestui sezon competițional al Ligii 1. La revenirea pe prima scenă fotbalistică a țării, FC Argeș a cedat la limită în […] The post Start în runda a doua a Ligii 1 » Două meciuri programate astăzi! appeared first on Cancan.ro.

Start în runda a doua a Ligii 1 » Două meciuri programate astăzi!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

♦ În comuna Cumpăna din judeţul Constanţa, o investiţie de 8 milioane de euro din bani europeni a atras 700 de elevi într-un campus şcolar construit pe model

Banca Naţională a României (BNR) a afişat, luni, un curs de 4,7251 lei, mai mult cu 0,35 de bani (+0,07%) în comparaţie cu anunţul din şedinţa anterioară, când moneda unică fusese cotată la 4,7216

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, susţine că încrederea sa în premierul Viorica Dăncilă a fost "grav zdruncinată" pentru că aceasta a luat o serie de decizii fără consultarea sa, ca partener

Premierul Maia Sandu a declarat, în contextul Zilei Independenţei, că Republica Moldova nu poate fi independentă pe deplin atunci când are o armată străină pe teritoriul său din stânga Nistrului şi în situaţia în care este dependentă

Sătenii din Mârghia, Argeș, le pot da o lecție autorităților despre organizare, după ce au reuşit să facă un muzeu în 40 de zile. Mai mulți localnici s-au mobilizat și și-au făcut un loc în care să

Afacerile mici şi mijlocii cu capital românesc care vor să se extindă în afara ţării pot participa la International Business Forum (IBF), un eveniment organizat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoariat (MMACA), care

Mihaela Buzărnescu, locul 129 WTA, a fost învinsă, marţi, 6-3, 6-4, de germana Andrea Petkovic, locul 88 WTA, în meciul de debut de la US

Grecia va elimina complet controalele de capital de la 1 septembrie, după patru ani de restricţii asupra transferurilor făcute în străinătate de companii şi persoane fizice, a anunţat ministrul grec de finanţe Christos Staikouras, potrivit

Producătorul de fe­res­tre Casa Noastră din Craiova, de­ţinut de omul de afaceri Ştefan Cherciu, ţinteşte să sară de 100 mil. euro cifră de afaceri în următorii doi ani. Compania a avut anul trecut un business de circa 66 mil.

La aproape un an de la inaugurarea Fântânilor Urbane din Piaţa Unirii şi de la lansarea spectacolului de apă, muzică şi lumini “Simfonia Apei,” acestea au fost recunoscute, omologate şi publicate drept Cel Mai Lung Şir de Fântâni

Elisabeta a II-a a Marii Britanii a aprobat miercuri solicitarea premierului Boris Johnson cu privire la suspendarea Parlamentului, scrie Reuters, citând o declaraţie a organismului oficial de sfătuitori ai

Daniel Anghel, partener la PwC, a spus în cadrul unui eveniment organizat de compania de consultanţă şi audit că modificările care se vor a fi aduse Codului fiscal sunt în legătură cu situaţia bugetară, iar îngrijorările sunt cauzate mai

Agro Chirnogi, Cerealcom Dolj şi Agricost sunt cei mai mari producători de cereale din România în 2018, cu afaceri cumulate de 1,7 mld. lei, în scădere cu 1,2% faţă de cele din anul

România avea la începutul anului 2019 o populaţie de 19,4 milioane persoane, cu 125.500 mai puţine decât în ianuarie 2018, principala cauză a scăderii fiind sporul natural negativ, în condiţiile în care fenomenul de îmbătrânire demografică

FCSB dispută joi seara returul cu Guimaraes din Portugalia, țară din care echipa lui Gigi Becali s-a aprovizionat de-a lungul timpului în materie de transferuri. Guimaraes - FCSB se joacă joi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și în direct

Televiziunea Română a înlocuit în grila de weekend a TVR International două filme cu actorul Mircea Diaconu (69 de ani), acum candidat la prezidenţiale, cu alte

Anul 2019 ne-a oferit deja câteva titluri excelente, precum Metro:Exodus, noul joc din seria Mortal Kombat sau Days Gone. Cea mai bună parte a anului în materie de gaming vine însă abia

Nouăsprezece cazuri de infecţie cu virusul West Nile s-au înregistrat în perioada 3 iunie - 28 august, potrivit unei informări a Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul

În ultimul an, în ţară au pedalat aproximativ 10.000 de curieri pe bicicletă iar numărul lor este într-o continuă creştere. De aceea, reprezentanţii Glovo vor să acorde mai multă atenţie siguranţei în

Armata chineză a difuzat joi imagini cu garnizoana sa din Hong Kong, unde poliţia a interzis, din raţiuni de securitate, organizarea unei manifestaţii de amploare anunţate pentru sâmbătă, relatează